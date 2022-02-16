Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bugün izolasyon sürecini tamladığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Şubat 2022 12:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koronavirüs (Kovid-19) hastalığına ilişkin bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladığını bildirdi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, tüm hastalarımıza şifa versin."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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