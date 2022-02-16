Mersin'de yerel gazeteye boya, yumurta ve yem attılar

Mersin'de yaklaşık 35 yıl günlük siyasi yayın yapan Haberci Gazetesi'ne yumurtalı ve boyalı saldırıda bulunuldu. Aralarında CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz ile Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer'in de olduğu grup gazete binasının ve çalışanların üzerine yağlı boya, yumurta ile kalem attı. Yerlere ise yem atan grup eylemden sonra olay yerinden ayrılırken, çok sayıda polis ekibi inceleme yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 14.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi 5210 sokakta bulunan Mersin Haberci Gazetesi'nin bulunduğu binanın önünde meydana geldi. Ara sokaklardan gelerek bir anda gazete binasının önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, "Satılık kalemler", "Yeminiz bitmiş" şeklinde sloganlar attı.

GAZETE ÖNÜNE YEM ATTI

Bu sırada Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz kısa bir konuşma yaptı. Kırılmaz, "Sizin yeminiz bitmiş. Ne yapsak, yalan haber yapıyorsunuz, insanları yanıltıyorsunuz. Kaos ortamı yaratıp düşman yaratmaya çalışıyorsunuz. Alın yeminiz" diyerek elinde bulunan poşet içindeki yemi gazete binasının önüne serpti. Daha sonra söz alan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer ise "Demokratik haklarımızı kullanılıyoruz, siz saldırı diliyorsunuz" dedi. Eylemci grup daha sonra yanlarında bulunan beyaz yağlı boya ile yumurta ve yemleri gazete binasının içine ve önüne attı. Eylem sırasında atılan boyalar gazetenin çalışanlarının üzerlerine, masa sandalye ile fotoğraf makinalarına da isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemede bulundu.

"BU BİR SALDIRIDIR"

Haberci Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, "Hiç de hoş olamayan demokrasiye yakışmayan ve özellikle partilerine yakıştırmadığım gençlerin yapması üzücü. Onları yönlendirenleri şiddetle kınıyorum. Bugün bizim başımıza gelen olay basına saldırı olarak gerçekleşti. Yetkililer gerekeni yapıyor. Bu saldırıların iyi bir tarafı da var yayın politikamızın doğruluğunu ispatlayan davranış, sosyal demokrat geçinen insanların hak ve adalet arayışını gözler önüne seren bir davranıştır" açıklamasında bulundu.

CHP DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATTI

CHP, söz konusu eyleme katılan parti üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlattı. Olayla ilgili açıklamada bulunan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, "Mersin'de yerel bir gazete ile gençler arasında yaşanan ve adli makamlara intikal eden durumla ilgili gerekli disiplin soruşturması başlatılmıştır. CHP Gençlik Kolları, demokratik protesto sınırını aşan ve basın özgürlüğünü ihlal eden her eylemin karşısındadır" dedi.

Bu arada dün de gazete önüne gelen 6-7 kişilik grup, "Yalan haber yapmayın, bu daha başlangıç" sloganları atıp ayrılmıştı.