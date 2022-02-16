Gaziantep'te asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi öldü
Gaziantep'te temizlik yaparken asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 13:40
Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'ndeki bir inşaatta bekçi olarak çalışan Suriye uyruklu Muhammet Cabran (55), temizlik yaparken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Ağır yaralanan ve ambulansla Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cabran, kurtarılamadı.
Cabran'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız