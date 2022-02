Hüda-Par: İttifak konusunda herhangi bir parti ile sözleşmiş değiliz

Memleket Gezileri programı kapsamında Batman'da bir kafede düzenlenen basın toplantısında konuşan Yapıcıoğlu, toplumun farklı kesimleri ile görüştüğünü söyledi.

Yapıcıoğlu, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesine ilişkin, "Dünden beri elektrik faturalarında da bir KDV indirimi olacak mı diye konuşuluyor. Başından beri sadece gıda veya elektrik fiyatlarıyla ilgili değil genel anlamda Türkiye'nin 1980'li yıllardan beri takip ettiği vergi politikalarının yanlışlığını dile getiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de KDV uygulamasının başlamasıyla dolaylı vergilerin payının toplam vergi gelirleri içerisinde yükseldiğini dile getiren Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 40 yılın ortalamasına bakıldığında toplanan her 3 lira verginin 2 lirası dolaylı vergilerdir. Gelen her vergi kalıcı oldu ve şu anda insanlarımızın harcarken ödediği vergilerle kamu maliyesi dönüyor. Bu, gelir dağılımındaki adaletsizliğin gittikçe daha fazla büyümesi, verginin dar gelirlinin sırtında olması demektir. Vergiler konusunda hükümete önerilerimiz şudur; sadece gıda maddelerindeki KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirmek yetmez, gıda başta olmak üzere bir insanın hayatını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu her bir madde, elektrikte buna dahildir, bunlar tamamen vergiden arındırılmalıdır. Herhangi bir ürün satıldığında doğrudan doğruya tüketiciye yüklenen bir vergi yerine o malı üreten kişinin elde ettiği kazançtan ya da servet sahiplerinin biriktirdiği servetten vergi alınmalıdır. Herkes gücüne göre vergi vermeli."

- "Şartlar oluşursa ilkelerimize uygun bir ittifak içerisinde yer alabiliriz"

Gazetecilerin, "Herhangi bir ittifakta yer alacak mısınız?" sorusu üzerine Yapıcıoğlu, hükümetin, seçimin 2023 yılının haziran ayında yapılacağını belirttiğini kaydetti.

Yapıcıoğlu, "Bazı muhalefet partileri de ısrarla hemen sandığa gidilmesi gerektiğini söylüyor. Seçim, zamanında yapılabilir mi, elbette bu bir ihtimal. Ama seçimin öne çekilmesi de mümkün. An itibarıyla herhangi bir ittifak ile veya herhangi bir parti ile sözleşmiş değiliz. Kimseye verilmiş bir sözümüz ve anlaşmamız yok. Şartlar oluşursa ilkelerimize uygun bir ittifak içerisinde yer alabiliriz." sözlerini sarf etti.

Muhalefet partilerinin yapılan icraatlara yaklaşımına ilişkin de değerlendirmede bulunan Yapıcıoğlu, "İktidarda olan kişi veya parti kim olursa olsun, toplumun sorunlarını çözmek için orada. Bizim anlayışımıza göre muhalefet de sadece iktidarı eleştirmekle yetinmemeli. Bizim muhalefet anlayışımız böyle değildir. Biz, iktidarın yapmış olduğu yanlışları eleştiririz ama doğrusunun ne olduğunu da yanında söyleriz. Biraz önce vergi politikalarıyla ilgili söylediğimiz gibi." ifadesini kullandı.