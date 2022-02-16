Koronadan vefat eden sağlık çalışanına acı veda

Konya'nın Kulu ilçesinde korona virüse yakalanan ve aşı olmadığı öğrenilen sağlık çalışanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 34 yaşındaki hemşire dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Devlet Hastanesinde kalite kontrol sorumlusu olarak görev yapan hemşire Sami Oflaz (34) yaklaşık 10 gün önce korona virüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan Sami Oflaz daha sonra Meram Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi. 5 yıldır Kulu Devlet Hastanesinde görev yapan Sami Oflaz yaşam mücadelesi verdiği hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korana virüse yenik düşen Oflaz'ın evli ve 1 çocuğu olduğu öğrenildi.

Meslektaşlarını ve görev yaptığı hastane çalışanlarını yasa boğan Sami Oflaz'ın cenazesi Konya'da Üçler Mezarlığına getirildi. Oflaz'ın yakınları Beşiktaş forması koyulan tabutun başında göz yaşı döktü. Oflaz, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Cenazeye Oflaz'ın yakınları, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.