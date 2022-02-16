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Tokat yiyen Emniyet Müdürü FETÖ'den ihraç edildi

2011 yılında Şırnak'ta HDP Milletvekili Sebahat Tuncel'in tokat attığı emniyet müdürü olarak bilinen Murat Çetiner, İçişleri Bakanlığı kararıyla FETÖ suçlamasıyla ihraç edildi. Çetiner, 18 Ocak 2021'de açığa alınmıştı..

Eklenme : 16 Şubat 2022 14:48
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Tokat yiyen Emniyet Müdürü FETÖ'den ihraç edildi

Eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner, FETÖ'den ihraç edildi. Odatv'nin haberine göre Çetiner FETÖ soruşturması kapsamında Ocak 2021'de açığa alınmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari inceleme sonucunda açıkta olan Murat Çetiner'in meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Sebahat Tuncel tokat atmıştı

Murat Çetiner'in adı ilk olarak Şırnak'ta Güvenlik Şube Müdürüyken duyuldu. HDP'nin 2011 yılında Şırnak'ta yaptığı yürüyüşte Murat Çetiner, milletvekili Sebahat Tuncel ile tartışmıştı. Sebahat Tuncel, Murat Çetiner'e tokat atmıştı. O günlerde çok tartışılan bu olay daha sonra yargıya taşınmış ve Murat Çetiner, Sebahat Tuncel'e açtığı davayı kazanarak, 36 bin TL tazminat almıştı.

Kemalettin Özdemir ayrıntısı

Murat Çetiner'in adı 15 Temmuz darbe girişiminden önce Ankara'daki FETÖ Çatı Davası'nda da yer aldı. İddianamede Murat Çetiner'in, FETÖ'nün eski emniyet imamlarından Kemalettin Özdemir ile hareket ettiği ve dinlemeye alındığı belirtilmişti.

Çatı Davası'nda müşteki olarak ifade veren Murat Çetiner, FETÖ'nün yargı ayağı tarafından yürütülen soruşturmalarda yaşadığı mağduriyet nedeniyle davaya müdahil olduğunu iddia ederek, "Düne kadar FETÖ'ye yağcılık yapanlar, bugün kendisini kurtarmak için bu gibi davaları sulandırmaya çalışıyor" demişti.

'Kemalettin Özdemir, Çetiner'i insanlara gönderiyordu'

FETÖ soruşturmaları kapsamında alınan ifadelerde de adı yer alan Murat Çetiner'in Kemalettin Özdemir ile yakın ilişkisi de yer almıştı. 16 Aralık 2016 tarihinde tanık olarak ifadesi alınan eski Emniyet Sağlık Daire Başkan Yardımcısı Bülent Çanakçı şunları söylemişti: "Kemalettin Özdemir yanında bulunduğum süre içinde Murat Çetiner ile sık sık görüşüyordu. Ona çeşitli insanların yanına gitmesini ve söylemesi gerektiği işleri söylüyordu. Bir ara Kemalettin Özdemir'in yanında değildim. Bana telefon açtı. Murat Çetiner'i çağırmamı söyledi. Ben de 'Hocam, beni arayacağınıza Murat Çetiner'i arasaydınız, gelirdi zaten' dedim. Kemalettin Özdemir bana 'Şimdiye kadar Murat Çetiner ile görüşmek için herhangi bir haberleşme cihazı kullanmadım, bu nedenle senin araman daha doğru olur' dedi. Ben de söyleneni yaptım, Çetiner'i aradım. Özdemir normalde başka kişilerle konuşurken kendi telefonundan konuşma yapıyordu. Halbuki Çetiner ile konuşurken benim telefonumdan bunu gerçekleştirmişti."

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