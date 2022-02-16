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O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, üyelerine sözleşme sonucu sendika üyesi üniversite çalışanlarına yüzde 94'lük bir artış yapıldığını ve 500 lira Kovid-19 ödemesi yapacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 15:25
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O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, sendikanın üniversite ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyledi.

Bunun yanı sıra bir müjde daha vermek istediğini belirten Sert, "Genel Kurul kararımız neticesinde sendikamız üyelerine bu yıl içerisinde 500 lira pandemi ödemesi yapacağız." dedi.

Sert, sözleşme sonucu sendika üyesi üniversite çalışanlarına yüzde 94'lük bir artış yapıldığını kaydetti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise kendisinin bir işçi çocuğu ve sağlık emekçisi bir hekim olduğunu söyledi.

Tüm sağlık çalışanlarının salgının başından bu yana fedakarca çalıştığını belirten Tabakoğlu, sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini ifade etti

Salgınla mücadelenin devam ettiğini anlatan Tabakoğlu, "Kovid-19 döneminde fedakarca, vefakarca bir asker gibi savaşmış sağlık çalışanlarının haklarının ödenebileceğini düşünemiyorum. Bu uğurda şehitler de kayıplar da verdik. Bunun mali bir şeyle karşılığı yoktur." diye konuştu.

Törene, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan yardımcıları Mustafa Özipek, Adem Yavuz, sendikanın Edirne temsilcisi Emre Promet ve sağlık çalışanları da katıldı.

Sözleşmede yapılan artışla ambulans şoförü, temizlik görevlisi, tıbbi sekreter, güvenlik görevlisi, teknik eleman, sağlık teknisyeni ve hastane aşçısı olarak çalışan sendika üyelerinin yeni maaşları belirlendi.

Sendika üyesi 800 çalışanın maaşları çocuk sayısı, evlilik durumu ve çalışma yılına göre aylık 6 ila 7 bin lira arasında olacak.

Öz Sağlık-İş Sendikası tüm üyelerine yıllık 500 lira Kovid-19 ödemesi yapacak.

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