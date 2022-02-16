ÖSYM, DUS tercihlerini alacak
ÖSYM Duyurdu:2021 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) tercih işlemleri, 16 - 23 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(16 Şubat 2022)
2021-DUS Tercihlerinin Alınması
Tercih işlemleri, 23 Şubat 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 16 Şubat 2022 günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Yerleştirme işleminde, 2021-DUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-DUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız