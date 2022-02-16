Meclis'e 2021'de 21 bin 554 dilekçe yazıldı

Vatandaşlar yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması için sıkıntılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletiyor.

Koronavirüs salgını döneminde e-dilekçe başvurusunda rekor rakamlara ulaşıldı. 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 21 bin 554 dilekçe yazıldı. 2020'de bu sayı 6 bin 373'tü.

Başvurularda ilk sırada İstanbul yer alırken, en az başvuru ise Tunceli'den geldi.

Erkeklerin dilekçe başvuru oranı kadınların iki katına ulaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaşan dilekçeler titizlikle değerlendiriliyor. Kısa süre içinde dilekçelere cevap yazılıyor. Şikayetler ilgili kurumlara ve bakanlıklara iletiliyor. Süreci takip etmek için Meclis'te uzman bir ekip görev yapıyor.

Meclis'e Türkiye'den olduğu kadar yurtdışından da dilekçeler geliyor. Yurt dışından gelen dilekçelerde ilk sırada Almanya yer aldı. Almanya'yı ise Hollanda izledi.