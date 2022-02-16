Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, haklarında daha önce FETÖ/PDY'ye üye olmaktan işlem yapılan, tutuklandıktan sonra cezaevinden çıkan şahısların da aralarında olduğu şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Sakarya, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya ve Şırnak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ile yasaklı kitap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.