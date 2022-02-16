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Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu

Samsun'un Atakum İlçe Belediyesi, 2017-2018 yıllarında belediyeye ait şirkette "8,6 milyon TL'lik yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 16:28
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Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu

İddia konusu olaylar, Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 24 Aralık 2020 tarihli yazısı ile gündeme geldi. İlgili yazıda Atakum İmar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.'nin 2017-2018 yıllarında mal aldığını beyan ettiği 9 firma hakkında sahte belge düzenleme yönünde rapor yazıldığı kaydedildi. Bunun üzerine 3 Mayıs 2021 tarihindeki görevlendirme ile Atakum Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü bir inceleme raporu hazırladı. Raporda 9 firmaya ek olarak 2 firma daha tespit edildiği belirtildi. Toplamda 11 firma tarafından kesilmiş faturaların, maliye müfettişleri tarafından 'sahte belge' oldukları tespit edilerek ilgili firmaların resen kapatıldığı belirlendi. Raporda ayrıca S.T. adlı bir kişinin 2017-2018 yıllarında 11 adet çek ile 2 milyon 891 bin 41,46 TL tutarında çek tahsilatı yapıp sonrasında şirkette işe başladığı yer aldı.

İnceleme raporunda yapılan tespitlere göre, sahte faturaların toplam tutarı KDV dahil 8 milyon 650 bin 63 TL'yi buldu ve bu faturalarla kapı kolundan Ankara'dan getirilen inşaat kumuna kadar toplamda 14 bin ton hayali inşaat malzemesi alınmış gibi gösterildi. Malzemelerin taşındığı belirtilen araçların bazılarının plakalarının ise 'motosiklet', 'otomobil' ve 'çekici'ye ait olduğu tespit edildi. Fatura karşılığı alındığı iddia edilen malzemelerin bedellerinin bazılarının ise kesilen çekler karşılığı Atakum İmar İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. çalışanları ya da şirkete yakın olan kişilerce bankadan tahsil edildiği ifade edildi. Tahsilde görev alan bir personel, raporda da yer alan beyanında, çektiği tutarları o dönemki Atakum Belediyesi Şirket Müdürü ve Müdürler Kurulu Başkanı O.T.'ye teslim ettiğini ileri sürdü.

O dönemki müdür O.T., muhasebe servisi çalışanları İ.Ö., Z.B. ve 11 çek tahsil edip işe başlayan S.T. hakkında "görevi kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na kamu davası açılması talebiyle suç duyurusunda bulunuldu. Konu ile alakalı olarak açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "8 milyon 560 bin TL kamu zararımız var" dedi.

"8 milyon liradan fazla kamu zararı var"

Şirketin hayali fatura ile kamuyu zarara uğrattığını söyleyen Başkan Cemil Deveci, "Ben, benden öncekilerin defterlerini sürekli karıştıran, oralardan acaba bir şey çıkartabilir miyim diyen birisi değilim. Öyle bir alışkanlığım da kültürüm de yok. Kamuoyuna da mal olan Atakum Belediyesi'nin benden önceki şirketi ve onun borçlarıyla ilgili olaylar sıkça kamuoyuna yansıdı. O dönem 'ne oluyor bu şirkete' diye incelemiştik. 3-4 tane dosya savcılığa göndermiştik. Bu son konu ise başka bir şey. Bu bize 'defterdarlık vergi denetim uzmanları' tarafından resen kontrollerde tespit edilmiş, iz sürerek Atakum Belediyesi'ne gelmiş bir dosyadır. Normal vergi denetim kontrollerinde yapılmış; Ankara, Trabzon ve İstanbul firmaları işin içinde. Birbirine yakın 9 tane firma. 9 firmanın da sahte fatura sattığını tespit etmişler. 9'unun da sahte fatura ile mal sattığı yer Atakum Belediyesi'nin önceki şirketi. Vergi denetim müfettişleri, bu şirketleri sahte fatura düzenlemek ve satmaktan dolayı kapatmışlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunmadan dosyayı kapatıp bize göndermişler. Ben dosyayı kendi iç denetim uzmanlarımıza incelettim. İncelemeler neticesinde vahim tablo tüm çıplaklığı ile ortaya çıktı. Yaklaşık 8 milyon TL'lik kamu zararı var. 14 bin ton inşaat malzemesi ve bir miktar da temizlik malzemesi almış bizim şirketimiz, bu firmalardan. Kapı kolundan kuma kadar alışveriş yapılmış. Kumu Ankara'dan almışlar. Ankara'dan bir firma bize inşaatta kullanılacak harç kumu satmış. Her tırın 25 ton taşıdığını düşünürseniz 560 adet tır ediyor. Günde 3 adet tırın Atakum Belediyesi önüne gelip, yük boşaltması gerekiyor. Bu şirket söz konusu dönemde hiç inşaat işi yapmamış. Devri yok, teslimi yok, teslim alanı yok. İşlemler çekle ödenmiş gibi gösterilmiş, muhasebeleştirilmiş. Çekler daha sonra bankadan şirketin çalışanları ve yakın elemanları tarafından tahsil edilmiş. Ayrıca mal getirdiği iddia edilen araçların plakalarına ulaştık. Söz konusu taşımacılığın yapıldığı araçların birisi 'motosiklet', biri 'otomobil' biri de 'çekici' plakalı çıkıyor" diye konuştu.

"Avukatlarımız savcılığa suç duyurusunda bulundu"

Söz konusu olay hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Cemil Deveci, "Şunun altını çizmek isterim: Böyle bir yerde 'bizi hiç kimse denetleyemez', 'hiç kimse bizden bunun hesabını soramaz' cesaretiyle yapılmış bir iş. Yani 3 kuruşluk kalemi 4 kuruşa alırsın, bir kitaba uydurmadır ama burada böyle bir gayret yok. O nedenle benim çok dikkatimi çekti. Dosya incelendi. Müfettiş bunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığına avukatlarımız suç duyurusunda bulundular. Dosya artık kamuya mal oldu, yargıya mal oldu. Hem Türkiye'nin gündeminde hem de yargının gündeminde. Sorumlular Atakum Belediyesi'nden, şirketi üzerinden çünkü yüzde yüz sermayesi belediyenin 8 milyon 560 bin TL kamu zararımız var. Bununla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. İlgililer sorumlular hakkında da bunun tahsili ile ilgili davalar açılacak" ifadelerini kullandı.

"Özel kalem statüsünden usulsüz memur olanları da iptal ettik"

Belediyede yapılan uygunsuz her davranışın takipçisi olduklarına da değinen Başkan Deveci, şunları söyledi:

"Şikayet olunca zaten resen soruşturma açma durumundayız. Yine kamuya yansıdı. Atakum Belediyesi'nde özel kalem müdürleri üzerinden bir şikayet mektubu geldi. İnceledik, soruşturma açtık. Biliyorsunuz, özel statülü memur ve 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'ndaki hakları, atandıktan sonra özel kalem müdürüne kazandırıyor. Ama eğer avukatsa, doktorsa, mühendisse bu statüleri alabilmesi için sınava girmesi gerekiyor. Birkaç tane bu sınav şartını yerine getirmeden mühendis ve başka tekniker kadrolarına atanmışlar tespit ettik. Onları da ilgililerine duyurduk. Bu işlemleri iptal ettik. Kamu zararının tahsili için işlem başlattık. Buna benzer kendi yönetimimizde de oluyor. Şikayetler geliyor. Üzerine gidiyorum, soruşturma açıyorum. Ben şunu söyledim seçim döneminde; 'iyi bir belediye başkanı olamayabilirim, iyi bir yönetici olamayabilirim ama çocuklarımın ailemin ve bana güvenenlerin yere bakacağı bir davranışın için asla olmam' dedim. Benim bu süreçte 'yakınımdı, bunu koruyun, bunu kollayın' gibi bir işim yok. Nerede hukuksuzluk varsa, nerede kamu zararı varsa benim zaten görevim; bu bir maharet değil. Bu kentin vergileriyle oluşan bütçesini harcayan, kullanan biri olarak bunun üzerine gitmek benim görevim. Ben görevimi yapıyorum. Yasaların bana verdiği yetkiyi kullanıyorum, bana verdiği sorumlulukları yerine getiriyorum."

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