Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından 11 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4-b statüsüne tabi sözleşmeli programcı kadrosu ilan etmiştir.

İlgili yükseköğretim kurumu tarafından yayımlanan Programcı ilanında hem ön lisans hem de lisans mezunlarının başvuru yapmasına imkan verilmiş, bunun sonucunda aynı kadro için ön lisans mezunlarının P93, lisans mezunlarının ise P3 puanıyla müracaat etmeleri sonucu ortaya çıkmıştır.

Danıştay kararlarında vurgulandığı üzere, aynı alıma hem ön lisans hem de lisans mezunlarının başvurması, ayrı eğitim düzeylerindeki adayların aynı koşullara tabi tutulmak suretiyle sıralanması sonucunu doğurmaktadır. "Eşitler arası Yarışma" ilkesine aykırılık teşkil eden bu durumun kabulü halinde, farklı düzeyde KPSS sınavına giren adaylar arasında yapılacak puan sıralamasının sınavın mezuniyet düzeylerine göre zorluk derecesi düşünüldüğünde mevzuata uygun olmayacağı ortadadır.

Bu itibarla, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından başvuru süreci devam eden alımın yargıya konu olması halinde iptal durumu yaşayacağı göz önüne alınarak hızlı bir şekilde güncellenmesi isabetli olacaktır!