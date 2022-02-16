Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bakanlar ilk oturumda bir araya geldi. İlk oturumun ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Savunma Bakanlarının Orta ve Güneydoğu Avrupa için yeni muharebe grupları kurmayı düşünmek de dahil olmak üzere caydırıcılık ve savunmayı güçlendirmek için seçenekler geliştirme konusunda anlaştığını açıkladı. Stoltenberg, "Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yeni muharebe grupları kurmayı düşünüyoruz. Askeri komutanlarımız ayrıntılar üzerinde çalışacak ve haftalar içinde rapor verecek" dedi.

NATO müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığının "yüksek bir maliyeti" olacağı konusunda anlaştığını söyleyen Stoltenberg, "Bizim saldırı sistemlerimizi Ukrayna'da kullanmak gibi bir planımız yok. Fakat NATO'nun temel değerleri konusunda müzakereye gidemeyiz" dedi.

"On yıllardır en ciddi güvenlik krizi"

Stoltenberg, Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı olacağını öngördüklerini ve bunun gerçekleştiğini belirtti. Ukrayna'ya karşı Rus tehdidini "On yıllardır en ciddi güvenlik krizi" olarak nitelendiren Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna çevresindeki askeri yığınağın, "Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'daki en büyük güç yoğunluğu" olduğunu ifade etti. Rusya'nın Ukrayna krizine ilişkin şimdiye kadar sahada gerilimi azaltacak adım atmadığını açıklayan Stoltenberg, "Şu ana kadar sahada herhangi bir gerilim azalması belirtisi görmedik" dedi.

"Yeni normal"

Stoltenberg, Rusya'nın Avrupa ülkelerinin savunma ilkelerine itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştığını ifade etti. Rusya'nın Avrupa güvenliğinin temel ilkelerini test etmesini "yeni normal" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Bunun Avrupa'da yeni normal olduğunu söylediğim için üzgünüm" dedi.

NATO'nun Rusya için bir tehdit olmadığını ifade ederek, diyaloğa hazır olduklarını açıklayan Stoltenberg, "Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil" dedi.