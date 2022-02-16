Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Ayda 90 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası
Ayda 90 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
7 belediye daha su tüketim bedelindeki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
7 belediye daha su tüketim bedelindeki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Konut fiyat artışında yeni rekor
Konut fiyat artışında yeni rekor
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'elektrik faturaları' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'elektrik faturaları' açıklaması
Hüda-Par: İttifak konusunda herhangi bir parti ile sözleşmiş değiliz
Hüda-Par: İttifak konusunda herhangi bir parti ile sözleşmiş değiliz
'Ek göstergede adaleti temin etmek için gayret göstereceğiz'
'Ek göstergede adaleti temin etmek için gayret göstereceğiz'
Hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
Hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'
İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'
10 soruda altın tasarruf sistemi
10 soruda altın tasarruf sistemi
Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü sondajına başladı
Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü sondajına başladı
'Uzay ajanslarımız etkin işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunacak'
'Uzay ajanslarımız etkin işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunacak'
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik
AYM, kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi
AYM, kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı!
Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı!
Konutta KDV indirimi geliyor...
Konutta KDV indirimi geliyor...
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "210 kilovata kadar ki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Şubat 2022 20:36
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikalarının doğruluğunun kimi mahcubiyetle, kimi dolaylı yollardan işaretle de olsa içeride ve dışarıda teslim edilmeye başlandığını belirten Erdoğan, "Aldığımız tedbirlerin insanlarımızın günlük hayatlarına olumlu etkileri kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir. Ülkemizi 2023'e, milletimize söz verdiğimiz gibi cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlayacağımız bir siyasi ve ekonomik iklime kavuşmuş olarak sokmakta kararlıyız" diye konuştu.

"Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir"

Son dönemde üzerinde en çok konuşulan ve en çok istismar edilen konuların başında enerji fiyatları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bugün enerji konusunda elektriklerin yokluğunu değil, sadece fiyatını tartışabiliyorsa, bunu geçtiğimiz 20 yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkarttığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle ülkemizin elektrik üreten santral sayısını 298'den bin 808'e yükselterek, iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu bir milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkartarak toplam elektrik üretimini dört kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada oldukça yükseldi. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğalgaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında, üstelik de bizden her bakımdan çok daha yüksek oranlarla fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır" şeklinde konuştu.

Elektrik ve doğal fiyatlarının Euro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa üzerinden karşılaştırmasını yapan Erdoğan, "Özellikle milletime sesleniyorum, milletimin bunları değerlendirmesi ve aklıselim ile kararını vermesi birçok şeyi düzlüğü çıkartacaktır. Konutlarda aylık 200 kilovat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülke durumundadır. Ülkemizdeki elektriğin 200 kilovata denk gelen tutarı 18 Euro iken bu rakam Norveç'te 35, Fransa'da 45, Hollanda'da 60, Belçika'da 92, Almanya'da 100 Euro'dur. Aynı miktardaki tüketim bedelini asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5'luk bir oran karşımıza çıkarken Almanya'da yüzde 6,2, Bulgaristan'da 7,5, Çekya'da yüzde 10, Romanya'da yüzde 15'lik oranlarla karşılaşıyoruz. Benzer bir tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Euro'luk fatura ile Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmetini sunan ülkesidir. Bu rakam Macaristan'da 30, Polonya'da 63, Yunanistan'da 100, İtalya'da 156, Almanya'da 256 Euro düzeyine yükselmektedir. Doğalgaz fiyatının asgari ücretle mukayesesinde de ülkemiz yüzde 5,6 ile en uygun fiyat konusunda yine ilk sıralarda yer alınken bu oran Macaristan'da yüzde 9, Yunanistan'da yüzde 13, Almanya'da 15,2, Romanya'da yüzde 31'lik seviyelere çıkmaktadır. Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz yıl sadece elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta 165 milyar liralık sübvansiyon yaparak salgın sebebiyle zaten sıkıntı içinde olan vatandaşımızın ilave yükler altına girmesine engel olduk. Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Sadece bu 3 kalemdeki sübvansiyon rakamının Türkiye'nin toplam yatırım harcamaları kadar olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Rakamlar vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir"

Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrikte ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz Kabine toplantısında 150 kilovat olan en düşük tarife dilimini 210 kilovata yükseltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Yapılan analizler Ocak ayı itibariyle tüketicilerin yüzde 64'nün düşük tarifeden faydalandığını, yüzde 36'lık bir kesimin de üst tarifeden fatura ödediğini göstermektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların karanı aldık. Öncelikle 210 kilovata kadar ki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Daha önce sözünü verdiğimiz doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik" dedi.

Yeşil Büyüme Strateji çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ağırlık verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu amaçla rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti uyguluyoruz. Şimdi de mevcut desteklerin kapsamını genişleterek güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisansız faaliyetler kapsamındaki yatırımların 4. Bölge Desteklerinden yararlanabilmesini temin ediyoruz. Böylece güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve Gümrük Vergisine ilave olarak yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İBB Meclisi'nde su zammı teklifi reddedildi
İBB Meclisi'nde su zammı teklifi reddedildi
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Konut fiyat artışında yeni rekor
Konut fiyat artışında yeni rekor
KDV indiriminin ardından ete 10 TL indirim
KDV indiriminin ardından ete 10 TL indirim
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak?

Bu Habere Tepkiniz

Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!

Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!
Zabıta amirleri özel hizmet tazminatı sorunu için çözüm bekliyor

Zabıta amirleri özel hizmet tazminatı sorunu için çözüm bekliyor

Zabıta amiri ve komiserlerinin özel hizmet tazminatı sorunu çözüm bekliyor
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!

MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri başöğretmen veya uzman öğretmen yapabilmek için 15/01/2023'ü beklemek zorunda değil
Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı

ÖSYM yapmış olduğu açıklamada Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvurularının başladığını bildirdi.
YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık

YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresini, 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardı. Ayrıca, YKS'de baraj puanı uygulaması sonlandırıldı. Tüm bu değişiklikleri memurlar.net olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile konuştuk.
KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!

KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!

Kamu Denetçiliği Kurumu, doktor öğretim üyesi kadrosu için "sahabe ile ilgili çalışma yapmak" şartını içeren ilanın hukuka aykırı olmadığına karar verdi!
Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/1/2023 tarihinden önce yararlanamayacaktır.
MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

MEB, kariyer öğretmenlik için hazırladığı yönetmelik taslağını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr" adresinden Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırladıkları "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını tüm kamuoyu ile paylaştıklarını ve tüm eğitim camiasının görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardıklarını bildirdi.
İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

İşçilere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu ödenir mi?
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kırmızı Oda 61. bölüm fragmanı (Final)

Kırmızı Oda 61. bölüm fragmanı (Final)

Kırmızı Oda dizisi 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda'nın bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler olacak? Kırmızı Oda 18 Şubat 2022 Cuma akşamı TV8'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Trafik Eğitim Parkı'nda son rötuşlar

Trafik Eğitim Parkı'nda son rötuşlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı, son düzenlemelerin ardından açılışa hazır hale getiriliyor.