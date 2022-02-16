Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; 'Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz.' dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamasının satır başları;
"Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize
verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz."