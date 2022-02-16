Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 22:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 - 20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.
Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hakim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor.
Kar beklenen iller; Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkari.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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