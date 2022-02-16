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Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası elektrik tarifelerinde yeni bir düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından konuyla ilgili tüm detayları AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında verdi. Esnafların da kapsama alındığını söyleyen Yıldırım, '210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Ayrıca kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Şubat 2022 22:19
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Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası elektrik tarifelerinde yeni düzenleme yapılacağını açıklamasının ardından Binali Yıldırım, düzenlemeyle ilgili birtakım bilgiler verdi.

"DÜZENLEMEYE ESNAFLAR DA DAHİL EDİLDİ"

Elektrik tarifesindeki düzenlemenin ayrıntıları paylaşan Binali Yıldırım, "210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. İyileştirme 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak. Esnafın, ticarethanelerin elektrik faturasının yükü fazlalaştı. Onların hesaplarını bozdu. 210 sınırına kadar bir iyileştirme düşünülüyor. Detayları açıklanmadı. İkincisi bu iki kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi." ifadelerini kullandı.

4 MİLYON HANEYE DESTEK

Dernek ve vakıfların da kapsama sokulduğunu belirten Yıldırım, "Bir üçüncü konu da dernekler, vakıflar, cemevleri, camiler gibi ticari amacı olmayan müesseseler de yine birinci kademe tarifenin içine sokuldu. 4 milyon haneye elektrik desteği verilecek. Esnafın düzenleme içine alınması çok önemli." diye konuştu.

ELEKTRİK FİYATLARININ YÜKSELMESİ

Elektrik fiyatlarının artmasının nedenini paylaşan Yıldırım, "Kuraklık nedeniyle sudan elde ettiğimiz elektrikte yarı yarıya düşüş oldu. Kuraklık çok büyü etken. Bu sene yağışlar iyi. Bu sene umutluyuz. Kar yılı var yılı olarak dönecek diye bekliyoruz. Bunda ciddi bir iyileşme olacak.Maliyet artışı pandemi süresince öyle oldu ki, 20212de zirve yapıyor ve bu süre içerisinde 2021'in sonuna kadar yansıtmadık. Tüketici fiyatlarına vatandaşın faturasına yansıtmadık. Şimdi 100 milyarı hazineden verdik ama bundan sonra hizmetin sürdürülebilirliği riski altına girdiği için bir şey yapmak mecburiyetindeydik. İyileştirmeler yapılmadan dahi, şu anda maliyetin altında veriliyor. Geçmiş yıllarda 66 ilde günde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılıyordu. Bugün elektriğin kesintisi demek, kimse bunu kabul etmez dolayısıyla hizmetin sürdürülebilirliği esastır. Vatandaşın konforunun aşağı inmemesi şart. Faturalara yansıtılmayan toplam maliyet 100 milyar lira." dedi.

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