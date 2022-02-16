Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada korumalar dinlenecek

Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
Sağlık sigortalarında 100TL net indirim
Sağlık sigortalarında 100TL net indirim
8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı
Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Konut fiyat artışında yeni rekor
Konut fiyat artışında yeni rekor
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'elektrik faturaları' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'elektrik faturaları' açıklaması
Hüda-Par: İttifak konusunda herhangi bir parti ile sözleşmiş değiliz
Hüda-Par: İttifak konusunda herhangi bir parti ile sözleşmiş değiliz
'Ek göstergede adaleti temin etmek için gayret göstereceğiz'
'Ek göstergede adaleti temin etmek için gayret göstereceğiz'
Hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
Hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'
İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'
10 soruda altın tasarruf sistemi
10 soruda altın tasarruf sistemi
Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü sondajına başladı
Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü sondajına başladı
'Uzay ajanslarımız etkin işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunacak'
'Uzay ajanslarımız etkin işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunacak'
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik
AYM, kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi
AYM, kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada korumalar dinlenecek

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumalarının gelecek celse dinlenmesine karar verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Şubat 2022 23:18
Yazdır
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada korumalar dinlenecek

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim Pazartesi başlayan ve tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı, farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan 4 sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun yakınlarıyla taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, tanık F.S'ye Göksun'da görülen ve bu dosyayla birleştirilen helikopterdeki cihazın sökülmesine yönelik davada dinlendiğini ve bu dava kapsamında da ifadelerine tekrar başvurduklarını hatırlatarak, 2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında düşen helikopterdeki Argus 5000 CE ve Skaymap 3 cihazıyla ilgili söyleyebileceği bir şey olup olmadığını sorarak söz hakkı verdi.

F.S, söz konusu olayın ardından Kaza Kırım Heyeti başkanı olarak görevlendirildiğini ve ilgili şirketten helikopterdeki donanımla ilgili bilgi istediklerini ve sonrasında yaptıkları incelemede söz konusu cihazların olmadığını fark ettiklerini söyledi.

Mahkeme başkanının "helikoptere bu parçanın daha önce takılıp takılmadığı konusunda bir tespitiniz var mı?" sorusuna F.S, "Şirket yetkilileri bu cihazın oluğunu ve pilotun bunu daimi olarak kullandığını bildirdi. Hava aracı kayıtlarında da vardı. Yerinden de belliydi." diye yanıt verdi.

Mahkeme başkanı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanığı olan Davut Uçum'a da helikopterin düşmesinin ardından neden Kahramanmaraş'a değil de Adana'ya gittiklerini ve cihazın kayıp olduğunu ne zaman fark ettiklerini sordu.

Kahramanmaraş uçağında yer olmadığını, bu nedenle Adana'ya gitmek durumunda kaldıklarını savunan F.S, "Hava aracının üzerindeki ekipmanların listesini getirtip yerine baktık ve 29 Mart'ta Argus cihazının olmadığını tespit ettik. Diar cihazını da almak için bir oynama yapılmış olduğunu 31 Mart'ta anladık. Bizim kaza raporumuz büyük bir enerji ve büyük bir emekle hazırlandı. İmzalar benim odamda atıldı." dedi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise helikopterin bakım sorumlusu olan K.K'nin olay mahalline götürülmesinin suç olup olmadığını bilip bilmediğini ve kokpit panelini kimin söktüğünü sorması üzerine tanık F.S, K.K'nin kendi kontrolleri altında çalışma yaptığını belirterek, alanın müsait olmaması nedeniyle söz konusu parçayı K.K'nin söktüğünü ifade etti.

F.S, Yavuz'un helikopterin 25 Mart'ta düştüğünü ve sonrasında bölgeye 120 santimetre kar yağdığını hatırlatarak, "Oysa kırıldı denilen anten Kaza Kırım Raporu'nda olan bir fotoğrafta karların üzerinde görünüyor. Karın altında kalması gerekmiyor muydu? İki kare görsel var ilkinde sağlam olan anten ikinci karede deforme olmuş. Görseller arasındaki farkı açıklar mısınız?" sorusuna "Anteni bulduğumuz yer bir çalının dibiydi, bilmiyorum" cevabı veren F.S, "Anten, üzerine yağan karlar nedeniyle deforme olmuş olabilir." dedi.

Enkazın bulunduğu yerde 18 ton Skorsky bir helikopterin 28 Mart'ta kırıma uğradığını ve 3 gün sonra kaldırıldığını, merhum Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin ise sadece 1.5 ton olduğunu hatırlatan Yavuz, helikopterin birkaç gün yada birkaç hafta sonra neden götürülmediğini açıklamasını istedi.

F.S, bunun nedenin coğrafya olduğunu, Skorsky kaldırılırken kendilerinin de talepte bulunduğunu ancak olumlu cevap alamadıklarını öne sürerek, "En iyisini yaptık, hiçbir veri kaydı da yaşanmamıştır." diye konuştu.

Avukat Yavuz'un, V.S'yi "Bir gün senin de kaza kırımını hazırlamayalım diye tehdit ettiniz mi?" sorusu üzerine F.S, tehdit etmediğini, birlikte yürürken işlerle ilgili sohbet ettiklerini kaydetti.

Yazıcıoğlu ailesi avukatlarından Mustafa Selami Ekici de kaza mahalline ilk ulaştıklarında neden ELT cihazının alınıp diğerlerinin bırakıldığını ve panelin söküm işleminin ne kadar sürdüğü yönünde soru yönelttiği F.S, o sırada büyük bir zaman sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Tam olarak hatırlamıyorum ama en azından zamanımızın yarısını almıştır. Yanaşamıyorsunuz darbeden dolayı sıkışmış, gövde ve çelik aksamlar kaymış." ifadelerini kullandı.

- "Pilotaj hatası" iddiası

KAPAT [X]

Avukat Ekici'nin "Kaza kırım raporunda helikopterin düşüş ne olarak tanımladınız?" sorusu ise F.S, şöyle yanıt verdi:

"Çalışmalarımızın sonucunda çıkan sonuç net olarak şu: Yan faktörlerden etkilendiğini düşünüyoruz. Pilotun ısrarlı bir şekilde görüşü kaybetmesine rağmen o tipinin içerisinde uçması görüşüne engel olmuş, görerek uçuş şartlarının gerekliliklerini yerine getirmemiş yani pilotaj hatası. Tek pilot, 2 pilot olsa müzakere ederdi. Bizim gittiğimiz bütün noktalarda karşımıza çıkan sonuç budur. Zaten rahmetli gazetecinin ifadesi meteoroloji uzmanı gibi. Eksik bir ekipmanla uçuyor, ısrarcı oluyor hatta kalkışını bile bildirmiyor."

Mahkeme heyeti, merhum Muhsin Yazcıoğlu'nun korumaları Y.Y, E.Y. ve H.M. ile bazı tanıkların gelecek celse dinlenmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

- Dava süreci

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 25 Aralık 2020'de kabul edilerek, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Bu dosya ile Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki, helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmiş, sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı.

Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle yargılanan sanık sayısı 19 olmuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Beyoğlu'nda pitbull dehşeti! Tartıştığı kişilerin üzerine saldı
Beyoğlu'nda pitbull dehşeti! Tartıştığı kişilerin üzerine saldı
Bir haftadır kayıp olan Rabia, vadi yatağında ölü bulundu
Bir haftadır kayıp olan Rabia, vadi yatağında ölü bulundu
Çiftçi FETÖ yalanıyla 105 bin lira dolandırıldı
Çiftçi FETÖ yalanıyla 105 bin lira dolandırıldı
Gömü olduğunu düşündüğü tarihi caminin yakınında ev tutup, 6 ay tünel kazdı
Gömü olduğunu düşündüğü tarihi caminin yakınında ev tutup, 6 ay tünel kazdı
Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı
Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı
Evine boya için gelen iş arkadaşını 'taciz' iddiasıyla öldürdü
Evine boya için gelen iş arkadaşını 'taciz' iddiasıyla öldürdü

Bu Habere Tepkiniz

Kamu Denetçiliği Kurumu da yaş şartı koydu

Kamu Denetçiliği Kurumu da yaş şartı koydu

Kamu Denetçiliği Kurumu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli personel alımında yaş şartı aradı!
Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!

Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!
Hemen Başvurun, Kartınız Adresinize Gelsin.

Hemen Başvurun, Kartınız Adresinize Gelsin.

https://www.hangikredi.com/kredi-karti/sorgulama?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=kart-aidatina-son_adv1432
Zabıta amirleri özel hizmet tazminatı sorunu için çözüm bekliyor

Zabıta amirleri özel hizmet tazminatı sorunu için çözüm bekliyor

Zabıta amiri ve komiserlerinin özel hizmet tazminatı sorunu çözüm bekliyor
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!

MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri başöğretmen veya uzman öğretmen yapabilmek için 15/01/2023'ü beklemek zorunda değil
Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı

ÖSYM yapmış olduğu açıklamada Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvurularının başladığını bildirdi.
YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık

YÖK Başkanı: Öğrencilerimizi baraja takılma stresinden kurtardık

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresini, 30 dakika artırarak 165 dakikaya çıkardı. Ayrıca, YKS'de baraj puanı uygulaması sonlandırıldı. Tüm bu değişiklikleri memurlar.net olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile konuştuk.
KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!

KDK'dan kişiye özel öğretim üyesi ilanlarına dair önemli karar!

Kamu Denetçiliği Kurumu, doktor öğretim üyesi kadrosu için "sahabe ile ilgili çalışma yapmak" şartını içeren ilanın hukuka aykırı olmadığına karar verdi!
Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/1/2023 tarihinden önce yararlanamayacaktır.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kırmızı Oda 61. bölüm fragmanı (Final)

Kırmızı Oda 61. bölüm fragmanı (Final)

Kırmızı Oda dizisi 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda'nın bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler olacak? Kırmızı Oda 18 Şubat 2022 Cuma akşamı TV8'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Her yerde uyumayı becerebilen umursamaz insanlar

Her yerde uyumayı becerebilen umursamaz insanlar

Yorgunluğa ve uykusuzluğa yenik düşüp her yerde uyumayı becerebilen insanlar