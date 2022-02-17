İntihar girişiminde bulunan genç hem kendini hem de jandarma astsubayı vurdu. Olay, Bolvadin ilçesi Kemerkaya Belde Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Ozan A., (26) eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini öne sürerek yanına aldığı silahla belde mezarlığına gitti.

Şahsın tüfekle birlikte elinde bulunan bir düzeneği çevresine gösterip kendini patlatacağı yönünde tehditlerde bulunması üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.