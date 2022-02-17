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Gaz daha erken gelecek

Gaz akışı için daha önce 2023 ortaları öngörülmüştü. Ancak, çalışmalar revize edildi, takvim erkene alındı. Yeni bilgi şu: 2023'ün ilk çeyreğinde, muhtemelen seneye bu vakitler, Karadeniz gazı evlerinizi ısıtmaya başlamış olacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 17 Şubat 2022 07:43
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Gaz daha erken gelecek

Geçen ay Arnavutluk seyahatinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Karadeniz'den yeni bir doğalgaz müjdesi gelir mi diye sorduğumda şu cevabı vermişti:

"Bütün hayalimiz, bakanlığın yaptığı çalışmalar, arkadaşların verdikleri bilgiler, özellikle sismik araştırma gemilerimizin bize verdiği raporlar, hep bu istikamette."

Dün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni hayaller, yeni müjdeler için üçüncü yolculuğuna başladığını duyurdu.

Şu sözlerle:

"Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1'de.

Fatih, (Fatih Sondaj Gemisi) Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3.arama sondajına başladı."

Bakan Dönmez'in verdiği bilgiye göre sondaj çalışması deniz seviyesinin 5 bin metre derininde yapılacak ve 2,5 ay boyunca devam edecek.

Yani önümüzdeki 2,5 ay içerisinde Karadeniz'den yeni doğalgaz müjdelerinin gelmesi, güçlü bir ihtimal olarak karşımızda duruyor.

"Güçlü bir ihtimal" derken bunun için güçlü bazı gerekçelerimiz olduğunu vurgulamalıyım.

Nasıl mı?

Anlatalım.

SİSMİK TARAMALAR KARADENİZ'İN ALTININ GÜÇLÜ REZERVLERE SAHİP OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği gibi Karadeniz'de sismik araştırma gemilerinin verdiği raporlar, yeni keşifler için umutları bir hayli artırmış durumda.

Geçen yılın Temmuz sonunda, kıyıdan 170 kilometre açıklarda doğalgaz çalışmalarını yürüten Fatih Sondaj Gemisi'ne yaptığım seyahatte, Türkiye Petrolleri (TP) adına çalışmaları yürüten yetkililerle sohbet etmiş, önemli bilgiler edinmiş, o bilgileri bu köşede sizlerle paylaşmıştım.

En önemli haber şuydu:

Sismik taramalarda geliştirilen yeni bir algoritma sayesinde doğalgaz miktarıyla ilgili tahminlerdeki doğruluk oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere kadar yükselmişti.

KAPAT [X]

Bu yeni algoritma üzerinden Karadeniz'in altıyla ilgili edindikleri bilgileri

Bu konu üzerinde konuşurken şöyle denmişti:

"Sismik araştırmalarda iki boyutlu taramalardan üç boyutlu taramalara geçtik.

Tıbbi terimlerle ifade edecek olursak, 'röntgenden' 'MR seviyesine, tomografi seviyesine yükseldik."

Malum, doğalgaz aramalarında önce sismik taramalar yapılıp gaz potansiyeliyle ilgili haritalar çıkarılıyor.

Devamında doğalgaz potansiyelinin yüksek olduğu yerlerde keşif amaçlı sondaj yapılıyor.

Enerji Bakanı Dönmez doğalgaz potansiyeli bakımından Karadeniz'in altının Hazar Denizi'ne benzediğini birkaç kere dile getirmişti.

KARADENİZ GAZI 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE DEVREYE GİRECEK

Malum, küresel bir enerji kriziyle karşı karşıyayız.

2021'in ikinci yarısından itibaren, enerji fiyatlarında görülmemiş artışlar yaşandı.

Çetin geçen kış şartlarında ülkeler hem tedarik, hem de maliyet anlamında ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı.

İçinden geçtiğimiz süreç, enerjide dışa bağımlılığın ne anlama geldiğini, başta Avrupa olmak üzere enerji ihtiyacını başka ülkelerden karşılamak zorunda kalan herkese 'ayne'l yakin' gösterdi.

Elbette Türkiye'de buna dahil.

Sadece ekonomik bakımdan değil, ülkelerin egemenlik haklarını korumak için de kendi enerji kaynaklarına sahip olmalarının ne kadar kıymet arz ettiği bugünlerde daha iyi anlaşılmış olmalı.

"Biz ne diye gaz çıkarmakla uğraşıp duralım, parasını verir gazımızı alırız" diye düşünenler, böyle bir muhalefet dili geliştirenler, Ukrayna krizi yaşanırken Avrupa'nın Rusya karşısında nasıl bir çaresizlik içinde olduğunu gördükten sonra bir önceki görüşlerini en azından tekrardan gözden geçirebilmeli.

Bilindiği üzere Türkiye, Karadeniz'den şimdiye kadar iki ayrı sondajda toplam 540 milyar metreküp gaz keşfetmişti.

Bu rakam, Türkiye genelinde hanelerin 25 yıllık doğalgaz ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor.

Peki, Karadeniz gazı evlerimizi ne zaman ısıtmaya başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'in Haziran ayında 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz müjdesini açıkladığı konuşmasında şöyle demişti:

"Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde, hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir."

Ocak ayında Sakarya gaz sahasındaki doğalgazı kıyıya getirecek olan borular, Filyos Limanı'na gelmeye başlamıştı.

Birkaç ay içerisinde bu borular Karadeniz'in altına yerleştirilmeyen başlanacak.

Gaz akışı için daha önce 2023 ortaları öngörülmüştü.

Mayıs sonu gibi bir takvimden de söz edilmişti.

Ancak, devamında bu çalışmalar revize edildi, takvim erkene alındı.

Yeni bilgi şu:

2023'ün ilk çeyreğinde, muhtemelen seneye bu vakitler, Karadeniz gazı evlerinizi ısıtmaya başlamış olacak.

MEHMET ACET

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