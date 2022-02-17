Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!

Milyonlarca kamu çalışanının büyük bir merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge için gerçekleştirilen ilk toplantı sona erdi. Önemli toplantının ardından 3600 ek göstergede hangi meslek mensubunun ne kadar fark alacağı taslak da gün yüzüne çıktı. İşte tek tek mesleklerin yeni ücret listesi...

Kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleşti.

GENİŞ KATILIM OLDU

Düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri katıldı.

KARARLILIK MESAJI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilgin, "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyonu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Meseleler ele alınacak. Sosyal tarafların talepleri ele alınacak. Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümünü önerileri değerlendirilecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim." diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Bu toplantıların bitmesinin ardından başka bir komisyonda da çalışmaların devam edeceğini duyuran Bakan Bilgin, "Kamuda çok sayıda sözleşme biçimi var. Bu konuda kamuda ciddi bir personel sistemi sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu da çözeceğiz. Sosyal dalgalanmalara karşı kalkan oluşturma maksadıyla hareket ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

ALİ YALÇIN: YILIN İLK YARISINDA TAMAMLANACAK

Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2022 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ama birinci yarısında bitirmek konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır. Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem de mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme. Belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluğunun oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız" diye konuştu.

İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA

Komisyon toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, toplantıda teknik konuların üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

TASLAKLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu toplantının ardından 3600 ek gösterge için hazırlanan taslaklar da ortaya çıktı. Bu taslaklarda ek gösterge, hiyerarşi düzeni ve meslekler de yer aldı.

İşte meslek meslek 3600 ek gösterge listesi;

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre ise taslakta şunlar yer alıyor;

Kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler yeniden belirleniyor. Bu şekilde ek göstergelerde ortaya çıkan dengesizlikler de ortadan kaldırılıyor. Yardımcı hizmetler sınıfı gibi ek göstergesi olmayan alanlara da ek gösterge verilmesi yine çalışmaların içinde yer alıyor.

Yine çalışmalar kapsamında En yüksek Devlet Memuru olan idari işler Başkanının ek göstergesi yeniden tespit edilecek. Piramit şeklinde kamuda yer alan diğer unvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ek göstergeler belirlenecek. Bu rakamın 8000 den 9000 'e kadar düzenlenmesi bekleniyor.

, genel müdür yardımcılarından, müstakil daire başkanlarına kadar herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Daire Başkanları, şube müdürleri, şef ve diğer kadrolara yönelik düzenlemeler yapılıyor. İl müdürleri ile bölge müdürlerinin ek göstergeleri de hiyerarşik yapı içinde yeniden düzenleniyor.ÜST KADEME DE DEĞİŞECEK

Çalışmalar kapsamında Üst kademe yöneticilerin de ek göstergeleri gözden geçirilecek. Kurum Başkanları arasındaki denge sağlanacak. Örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanın ek göstergesi 7000 iken Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı'nın 6400.

Bu çerçevede dengesizlikler giderilirken genel Müdürlerin ve kurum başkanların ek göstergeleri yeniden belirlenecek. Başkanlık şeklinde örgütlenen kurumların da başkan yardımcıları arasında yer alan dengesizlikler giderilip ek göstergeler yeniden düzenlenecek.

Bakanlıklardaki daire başkanlarının ek göstergesi yükseltilecek. Böylece mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen kariyer mesleklerde görev yapanların daire başkanlıklarına atanmasının özendirilmesi ve teşvik edilmesi bekleniyor

LİSTEDE KİMLER VAR?

Mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 1 sayılı ek gösterge cetvelinde yer alan kariyer uzmanlıkların ek göstergeleri de yeniden düzenlenecek.

İşte bu uzmanlıklar:

En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Milli Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları,

İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları,

Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları,

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Milli Eğitim Uzmanları, Milli Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Maliye Uzmanları

DENETMELERE YENİ EK GÖSTERGE

Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları ve Gelir uzmanları Mali Hizmetler uzmanlarının ek göstergeleri yeniden masaya yatırılacak . 2200 olan ek göstergeleri yükseltilecek.

AVUKATLAR KAPSAMDA

Avukatlık hizmetleri sınıfında yer alan avukatlarında ek göstergeleri yükseltilecek .

BU UNVANLARA YENİ EK GÖSTERGE:

Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, Askeri Defterdar, Muhasebe Müdürü, Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı,

Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü Müdürü, Gemi Sürvey Kurulu Başkanı, İstanbul .Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk., Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı, Mal Müdürü, Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı), Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı) kadrolarında görev yapanların 3000 olan göstergeleri yükseltilecek

YARGI KURULUŞLARI VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNDA EK GÖSTERGESİ 3600 OLACAK UNVANLAR:

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi, Başhukuk Müşaviri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri, Hukuk Müşaviri, İstatistik Müşaviri, Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı ve Müşaviri, Hazine Saymanı, Genel Sekreter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı, R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü, Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü, Savunma Sekreteri, Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü,Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı, Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, A.O.Ç. Müdür Yardımcısı,

Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı, S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Kambiyo Müdürü, Borsa Komiseri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müd, Bölge Başmüdürü, Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü,Bölge İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk, Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yard. Fakülte Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü, Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü,

HANGİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?

İşte taslaktaki yeniliklerden bazıları şunlar:

*Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.

*Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.

*Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.

*Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.

*Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor

İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yapılan ilk komisyon toplantısı sona erdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basına kapalı yapılan komisyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini ve özellikle teknik konular üzerinde durduklarını belirten Yalçın, ikinci komisyon toplantısını ise 16 Mart saat 10.30'da yapacaklarını söyledi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI KAPSAMDA

*Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek

*Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.

*İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.