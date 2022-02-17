4 Kamu kurumu 100 personel almak için ilana çıktı
Karatay Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Şubat 2022 08:00
Erciyes Üniversitesi 73 sözleşmeli personel alacak
Erciyes Üniversitesi 73 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 mart 2022
Erciyes Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 18 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
Karatay Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Memurlarnet ilan sayfamıza ulaşmak için tıklayınız
Gümüşhane Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
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