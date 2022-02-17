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Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 09:01
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Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin çelişkili açıklamalar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının korkulandan daha şahin bir tablo ortaya koymamasının ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurmasına karşın, ABD ve NATO'nun aksini belirten açıklamalar yapması jeopolitik risklerin gündemin odağında kalmasına neden oluyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırından askerlerini çekmediğini, aksine kritik unsurları sınıra doğru hareket ettirdiğini belirtirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rus askeri yığınağının sürdüğünü söyledi. Bu açıklamalar karşısında Rusya, Batı ülkelerine "histeriyi kışkırtmaktan vazgeçme" çağrısı yaptı.

Gelişmeler sonrası küresel piyasalarda risk algısının negatife döndüğü gözlenirken, dün 90,3 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1,2'lik artışla 91,5 dolardan işlem görüyor.

Merkez bankalarının para politikalarına yönelik adımları da piyasaların odağında kalmaya devam ederken, dün açıklanan Fed'in 25-26 Ocak'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları, bankanın faiz oranını artırmaya ve bilançosunu yakında küçültmeye hazır olduğunu gösterdi. Banka yetkililerinin enflasyona ilişkin riskleri yukarı yönlü gördüğünü ve para politikasında sıkılaşma zamanı geldiği konusunda hemfikir olduğunu ortaya koyan tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde Komite'nin politika desteğini şu anda tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kaldırmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi yer aldı.

Tutanakların, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmeleriyle uyumlu olması ve beklenenden daha "şahin" bir görünüm ortaya koymamasının ardından, tahvil piyasasında Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 35 seviyelerine geriledi. Bankanın, ilkini mart ayında olmak üzere yıl genelinde toplamda 150 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Jeopolitik risklere ilişkin fiyatlamaların negatife dönmesiyle dün gün içinde sert düşen New York borsasında kayıplar, Fed toplantı tutanakları ve beklentilerin üzerinde gelen verilerle kısmen telafi edildi. Dow Jones endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Dolar endeksi dün yüzde 0,3'lük düşüşle 95,7 seviyelerinden günü tamamlamasının ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,98 seviyelerine geriledi.

Avrupa tarafında Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışı pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam ederken, Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulamaları halinde enerji fiyatlarında yaşanacak olası artışlar sektör hisselerinde dalgalanmalara yol açtı. Konuya ilişkin fiyatlamaların, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin Rusya konusunda bugün Brüksel'de yapacağı gayriresmi toplantıyla yeniden şekillenebileceği belirtilirken, para politikaları tarafında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl içinde faiz artırımına gitmesinin mümkün olduğunu belirten banka üyeleri arasına Martins Kazaks'ın da eklenmesiyle ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamaların önemi arttı.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,2'lik artışla 1,1382'den kapanmasının ardından bugün 1,1350 seviyelerine geriledi.

Asya tarafında, Japonya'da para politikalarına ilişkin tartışmalar, Çin'de demir cevheri fiyatlarında yaşanan düşüş ve bölge genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayıları, pay piyasalarında bugünkü fiyatlamalara yön veren gelişmeler olarak öne çıktı. Japonya'da ihracat ocakta yıllık yüzde 9,6 artarak beklentilerin altında kalırken, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde ise dün Borsa İstanbul'da dalgalı bir seyir izlenmesine karşın pozitif görünümün korunması dikkati çekerken, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 artışla 2.041,43 puandan tamamladı. Dolar/TL, son dönemdeki yatay seyrini sürdürerek dün 13,5949'dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,5880 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, para politikaları tarafında ise bugün G20 finans liderlerinin bir araya geleceği zirvenin yanı sıra ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde ise TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararının beklendiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, ocak ayı konut başlangıçları

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, şubat ayı Philadelpia Fed İmalat Endeksi

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