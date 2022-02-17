Beyoğlu'nda pitbull dehşeti: 3 yaralı

Beyoğlu'nda ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta, pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibi, çevredekiler tarafından uyarılınca tartışma çıktı.

Tartışma sırasındasahibi tarafından salınan köpek, Muzaffer Akçayır'a saldırdı.

Köpek tarafından ayağından, ellerinden ve sırtından ısırılan Akçayır, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu güçlükle kurtarıldı. Müdahale sırasında iki kişi de hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muzaffer Akçayır'ı hastaneye götürdü. Akçayır, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tek başına yaşayan ve gerekli bakımının yapılabilmesi için ablasının evinde kalan Akçayır, saldırı anında yaşadıklarını kabus olarak nitelendirdi. Tedavisi evden devam ettiği için henüz polise gidemediğini ancak en kısa sürede şikayetçi olacağını belirten Akçayır şunları söyledi: "Benden sonra iki kişiye daha saldırdı. Biri kolundan, diğeri göğsünden yaralandı. En ağır şekilde yaralanan benim. Bu olaydan sonra ben sokakta köpek görsem kaçacağım. Rüyalarıma giriyor, psikolojim bozuldu. İnşallah bu sorumsuz vatandaş cezalandırılır. Hadi ben yetişkinim, kendi çabamla kurtuldum ama bir çocuk olsaydı paramparça edebilirdi" diye konuştu.