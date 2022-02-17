Akademik tez yazımı borsaya dönüştü: Fiyatlar 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Para karşılığında tez yazdırarak akademik kariyer kazanmak isteyenler, akademik tez borsasına gidiyor. Danışmanlık adı altında internet siteleri ve reklam tanıtım filmleriyle sosyal medyada sık sık görmeye başladığımız bu dolandırıcılar ücret karşılığında bitirme, yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlıyor.

Yeni Şafak gazetesindeki haberde, tez yazımı konusunda sorun yaşayan öğrencilere destek sağladıklarını söyleyen dolandırıcılarla yapılan telefon görüşmelerine yer verildi.

SAYFA VE KONUYA GÖRE FİYAT

Telefonda fiyat bilgisi vermediklerini, whatsapp numaraları üzerinden konu, yazım dili, sayfa sayısı, literatür araştırması ve teslim tarihine göre sözde hocalarla görüşüp ona göre fiyat verebileceğini belirtti.

İNTİHAL GARANTİSİ DE VAR

İntihal denetimiyle ilgili olarak ise yüzde 20 garanti veren merkez çalışanları tezlerin öğretim görevlileri ve doktora öğrencileri tarafından yazıldığını söyledi. 50-100 sayfalık psikoloji alanında bir tez için; bitirme tezi 2 bin lira, yüksek lisans 5 bin lira, doktora tezi 6 bin 400 liraya yazılıyor. Kimisi ise sayfa başına fiyat veriyor. Pazarlık yapmadıklarını söyleyen dolandırıcılar zaman kısıtlı olsa daha yüksek fiyat vereceklerini belirtti.

"BU YAPTIKLARI SUÇ"

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, para karşılığında tez yazmak ve yazdırmanın suç olduğunu söyledi. Akademik tez borsasının Türkiye'de bilimsel gelişimin önünde ciddi bir engel olarak karşılarına çıktığını dile getiren Süleymanlı, "Hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil. Son zamanlarda bu vakaların sayısı artmış durumda ve bunun önüne geçebilmek için bir takım önlemlerin alınması şart" dedi.

"BİLİMİN ÖNÜNDE CİDDİ BİR ENGEL"

Para karşılığında tez yazdırmanın etik bir davranış olmadığının altını çizen Süleymanlı, tez savunması ya da sözlü sınav esnasında öğrencinin başka yerden destek aldığının ortaya çıktığını söyledi. Süleymanlı, "Bütün öğrencilerimizi bundan uzak durmaları gerektiği ve etik olmadığı konusunda uyarıyoruz. Son dönemlerde tez savunmaları online olduğu için tespit etmek kolay olmuyor. Bu etik değil bilimin önünde ciddi bir engel" dedi.