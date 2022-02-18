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2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi

Kaynak : MN Medya
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2022'de ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi

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2022'de Ek gelir elde etmenin 5 online yöntemi

Dijital teknolojiler, tasarruflarını artırmak isteyenleri alternatif fırsatlarla buluşturuyor. Tasarruf sahipleri online ek gelir yöntemlerinden yararlanarak birikimleri artırırken, kendi iş modellerini geliştirerek işlerine sürdürülebilirlik kazandırabiliyor. Tasarruflarını artırmak isteyenler için en popüler 5 online ek gelir elde etme yöntemini masaya yatırdık.

Dijitalleşen dünya, emek-kazanç ilişkisinin formatını da değiştirdi. Teknolojideki hızlı gelişim son 5 yılda yaşamın neredeyse tüm alanlarına uzaktan erişim kolaylığı getirdi. Son zamanlarda giderek yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, online ek gelir yöntemlerini de popüler hale getirdi. Uzaktan çalışma modelinin yarattığı zaman ve maliyet tasarrufu ile verimlilik artışı tasarruflara da yansıdı. Online ek gelir yöntemlerinden yararlanarak bir yandan birikimlerini artırabilenler diğer yandan işlerini büyütebiliyor. Elde ettikleri ek gelirlerle yaşamın giderek artan maliyetine karşı mevcut hayat standartlarını koruyabiliyor hatta daha yukarılara taşıyabiliyorlar. Peki online ek gelir yöntemleri tasarruf sahiplerine ne tür fırsatlar sunuyor? Bu yöntemler arasında yer alan en popüler 5 online ek gelir yöntemini sizin için derledik.

1. Freelance çalışma modeli

Dijital teknolojinin gelişimiyle giderek yaygınlaşan freelance çalışma modeli, iş hayatının kurallarını yeniden şekillendirmeye başladı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre, dünyada yaklaşık 1,1 milyar kişiden oluştuğu tahmin edilen freelance çalışanlar, küresel işgücünün %35'ini temsil ediyor. 2030 yılında küresel işgücünün yüzde 80'inin freelance işlerden oluşması bekleniyor. Bugün dijital pazarlamadan grafik tasarıma, yazılımdan içerik geliştirmeye, iletişimden hukuka hatta sağlığa kadar çok sayıda iş alanında freelance çalışma modelinin ağırlığı artıyor. Bu modeli benimseyenler işlerine verimlilik ve esneklik kazandırırken ek kazançlarını da artırabiliyor. Mobil çalışma özgürlüğü getiren freelance çalışma modelinin yarattığı zaman tasarrufuyla birikimlerini rahatlıkla yönetebilenler, kendi iş modellerini de geliştirebiliyor. Dijital teknolojinin gücüyle etkili bir tanıtım enstrümanına dönüşen sosyal medya uygulamaları da potansiyel müşterilerle buluşmak için köprü işlevi görüyor. Uzmanlık alanları doğrultusunda kendi işinin patronu olarak birikimlerini artırabilenler, serbest çalışma özgürlüğüne kavuşarak işlerini ve gelirlerini büyütebiliyor.

2. Online ticaret platformları

Online ticaret platformları, tasarruf sahiplerine ticari bir kimlik kazandırarak birikimlerin artırılmasına yönelik yol haritası sunuyor. Farklı finansal enstrümanları bir araya getiren bu platformlar, aynı zamanda birikimlere sürdürülebilirlik getiriyor. Tasarruf sahiplerinin ek gelir arayışlarına cevap vererek ekosistemde farklı kimlikler elde etmelerinin kapılarını aralayan online ticaret platformu Binomo, tasarruflarını en doğru şekilde yönetmek ve birikimlerini artırmak isteyenleri bir araya getiriyor. Türkiye dahil 133 ülkede hizmet veren online ticaret platformu Binomo, ekosisteme dahil olmak isteyenlere ve bu konuda deneyim sahibi olanlara hedef odaklı bir yol haritası sunuyor. Tasarruf sahipleriyle çözüm ortaklığı kuran yaklaşımı ve birikimleri artırmayı sağlayan dinamikleriyle farklı bir yaklaşım arayanlara hitap ediyor. Tasarruf sahiplerinin finansal enstrümanların belirli vadedeki fiyat hareketlerini tahmin etmeye dayanan Binomo, birikimlerini artırmak isteyen herkesi 70'ten fazla varlıkla tanıştırıyor. Online ticaret platformu Binomo'nun mobil uygulamasını App Store veya Google Play'den indirebilir, eğitici video serisiyle finansal okuryazar olarak birikimlerinizi geleceğe taşıyabilirsiniz! Ticaret her zaman risk barındırır ve her işlemde ek gelir etmeniz mümkün değildir. Bunu bilerek işlem yapmak, birikim sahiplerinin risklerle ilgili haberdar olmasını da sağlayacaktır.

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3. E-ticaret

Alışveriş alışkanlıklarının yeniden şekillendiği günümüzce, online alışveriş bir tercih olmaktan çıkararak çözüm noktası haline geldi. E-ticaret giderek popülerleşen bir ek gelir elde etme yöntemi olarak tasarruf sahiplerinin birikimlerindeki yerini aldı. Sosyal medya ve dijital cüzdan kullanımındaki artış da e-ticaretin gelişimini hızlandırdı. TÜSİAD-Deloitte Digital işbirliğiyle hazırlanan bir rapora göre, 2020'de dünyada yapılan e-ticaret ödemelerinden %44,5 pay alan dijital cüzdan kullanımının 2024'te %51.7'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. 2020'de 1,5 trilyon dolara ulaşan küresel e- ticaret hacminin 2026'ya kadar 5 trilyon dolar sınırına yaklaşması da beklentiler arasında yer alıyor. Pazardaki büyüme potansiyeli her kesimden insanın ek gelir elde etme hedeflerine yön veriyor. Birkaç sene önce pastadan en büyük payı alan büyük markalar ve şirketlerin arasına küçük işletmelerin yanı sıra bireysel girişimciler de katıldı. Bugünün gelişen teknolojisi karşısında e-ticaret faaliyetlerinde bulunmak için işletme sahibi olmak gerekmiyor. Yüz binlerce markayı ve girişimciyi bir araya getiren pazaryerleri, e-ticaretle gelirini artırmak isteyenleri "sanal dükkan" sahibi yapıyor. Satış ve pazarlama ortaklığı (affiliate marketing), dropshipping (stoksuz e-ticaret), alışveriş ve ödeme otomasyonu sunan çözümler de aynı anda farklı pazaryerlerinde satış yapma imkanı tanıyor. E-ticaret sitesi kurmayı gerektirmeyen uygun maliyetler de tasarruf sahiplerinin elini güçlendiriyor. E-ticarete yeni başlayanlar için kılavuz niteliği taşıyan bu çözümler, tasarruf sahiplerinin ek gelirlerini artırma hedeflerine hızla karşılık veriyor.

4. Anket doldurmak

2000'li yıllara kadar öğrenciler için harçlık elde etmenin en popüler yöntemlerinden biri olan anketörlük, online dünyanın içinde her kesimden insana ek gelir elde etmenin kapısını aralıyor. Markaları ve şirketleri gelecek stratejileri için güvenli veri kaynağı ile buluşturan pazar araştırmaları, dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce kişinin ek gelir arayışlarına cevap veriyor. Bu yönde geliştirilen yasal anket siteleri, çok sayıda marka ve işletmenin pazar araştırmalarına ve anketlerine katılmayı olanaklı kılıyor. Kişisel ve demografik bilgilerin paylaşılmasıyla kayıt işlemleri ücretsiz olarak tamamlanıyor. Ardından marka ve şirketlerden gelen bildirimlerle anket doldurma aşamasına geçiliyor. Doldurulan anketlerin sayısına bağlı olarak ek gelirler daha ileri seviyelere taşınabiliyor.

5.Ürün ve hizmet incelemesi

Gelişen teknoloji, markalar ve tüketiciler arasındaki mesafeleri ortadan kaldırırken, ürünlerin pazara çıkmadan önceki inceleme aşamasını da yeni bir ek gelir yöntemine dönüştürdü. Bugün özellikle kozmetik, gıda ve teknoloji üreticisi marka ve şirketler en yeni ürünlerini tüketici gözüyle incelenmesi için çok sayıda platform aracılığıyla tasarruf sahiplerine ulaştırıyor. Bu platformlar aracılığıyla potansiyel müşteri kitlesi ile buluşan marka ve şirketler, pazara yeni sunacakları ürünlerin test aşamasını da tamamlayabiliyor. Platformlardan alınan analizler marka ve şirketlerin pazarlama ve satış faaliyetleri için içgörüler elde etmesini olanaklı kılıyor. Sonraki aşamada çeşitli sosyal medya uygulamaları da bu sürece dahil edilerek ürünlerin bilinirlikleri artırılıyor. Tasarruf sahiplerinin demografik özellikleri ve ilgi alanları incelenecek ürünlerin belirlenmesine yön veriyor. Bu hizmeti veren platformlarda üyelik oluşturarak işe başlayanlar, deneyimlerini aktardıkları ürün incelemeleriyle çok sayıda markanın radarına giriyor. Kapsamlı ve her detayı çok iyi şekilde planlanan incelemeleri yapanlar, ilk tercih edilen olarak ek gelirlerini daha yukarılara taşıyabiliyor.

Görüldüğü gibi gelişen dijital teknolojinin sunduğu farklı online ek gelir yöntemleriyle birikimlerinizi artırırken kendi iş modelinizi geliştirme şansı elde etmeniz mümkün. Online ek gelir yöntemlerinin sunduğu zaman tasarrufuyla ek gelir elde etmek için ihtiyacınız olan nitelikli zamanı edinerek birikimlerinize hacim getirebilirsiniz. Aynı anda birden çok ek gelir yöntemine odaklanarak tasarruflarınıza sürdürülebilir bir yapı kazandırabilirsiniz.

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