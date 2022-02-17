Binali Yıldırım, canlı yayında EPDK Başkanı'nın ısrarlı aramalarına yanıt verdi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DÜZENLEMEYİ KONUŞTULAR

Yıldırım, erken seçim iddialarına yanıt verirken bu sırada kendisini ısrarla arayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'a yanıt verdi. Yıldırım, EPDK Başkanı Yılmaz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında, elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemenin sinyalini vermesini konuştu.

AHMET HAKAN ŞAŞIRDI

Yıldırım'ın Yılmaz ile canlı yayında yaptığı telefon konuşması sırasında gülümseten anlar yaşandı. Programın sunucusu Ahmet Hakan da şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Türk televizyon tarihinde bir ilk olabilir" ifadelerini kullandı.