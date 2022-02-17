Yakın zamanda yeni bir öğretmen ataması olmayacak
Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Hamza Dağ, yakın bir zamanda yeni öğretmen ataması yapılmayacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Şubat 2022 09:48
Ak parti genel başkan yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından gelen sorulara cevap verdi.
Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen adına Dağ'a öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağı soruldu. Hamza Dağ, 15 bin öğretmenin atamasının yapıldığını ve yakın zamanda yeni bir öğretmen atamasının olmayacağını vurguladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız