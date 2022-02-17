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4 belediye suda KDV'yi yüzde 1'e düşürdü, Konya yüzde 14 indirim yaptı

Bazı belediyelerde su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Bugün aldığımız meclis kararıyla KDV dahil Konya'mızda suyu toplam yüzde 14 indirimli olarak vereceğiz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 15:27
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4 belediye suda KDV'yi yüzde 1'e düşürdü, Konya yüzde 14 indirim yaptı

KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim çağrısına karşılık verdi.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın belediyelere yaptığı su indirimi çağrısına ilk cevabı Konya'mızdan veriyoruz. Bugün aldığımız meclis kararıyla KDV dahil Konya'mızda suyu toplam yüzde 14 indirimli olarak vereceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kayseri

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV düzenlemesinin ardından yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaya başladığını aktaran Büyükkılıç, "Üniversite öğrencilerimiz ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik aldığımız yüzde 50 destek kararımızın ardından tüm abonelerimize yönelik su tüketim bedelindeki KDV oranını da yüzde 1'e indirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman

-Öte yandan Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki belediyeler, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, içme suyu fiyatlarındaki yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirdiklerini belirtti.

Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararına uygun olarak su fiyatlarında düzenlemenin hayata geçirildiğini kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de su kullanımında indirim yapıldığını duyurarak, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Enflasyon Tedbirleri kapsamında su kullanım bedelinde uygulanacak KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise kentteki su fiyatlarında düzenleme yapıldığını duyurdu, yeni fiyatların faturalara yansıyacağını bildirdi.

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