Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 09:52
Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV düzenlemesinin ardından yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.
Su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaya başladığını aktaran Büyükkılıç, "Üniversite öğrencilerimiz ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik aldığımız yüzde 50 destek kararımızın ardından tüm abonelerimize yönelik su tüketim bedelindeki KDV oranını da yüzde 1'e indirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız