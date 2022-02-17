Trabzon Üniversitesi 'sözleşmeli canlı model' istihdam edecek
Trabzon Üniversitesi canlı modellik yapacak iki personel alacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 10:22
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde, eğitim öğretim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla çalıştırılmak üzere iki sözleşmeli canlı model personeli istihdam edilecek.
Başvurular, 2 Mart'a kadar Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına yapılabilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız