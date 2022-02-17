Ayhan Bilgen'in partisinin ismi belli oldu!

HDP'den Kars Belediye Başkanı seçilen Ayhan Bilgen, cezaevinden çıktıktan hemen sonra HDP'yi eleştirmiş ve ardından da istifa etmişti. Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ayhan Bilgen sona yaklaştı. Barış Yarkadaş, Ayhan Bilgen'in hafta sonunda kurucularla Ankara'da bir otelde toplantı yapacağını belirterek, yeni partinin isminin de 'Gerçek Parti' olacağını iddia etti. Partinin kurucuları arasında ise çok farklı yelpazeden isimler yer alıyor... İşte Barış Yarkadaş'ın yazısından bazı satır başları...

2 sayfalık siyaset belgesi için toplanıyorlar

Ayhan Bilgen, şu sıralar yeni kuracağı partinin çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki cumartesi günü, Ankara Büklüm Sokak'taki bir otelde yakın çalışma arkadaşlarıyla toplanarak 2 sayfalık ''Siyaset Belgesi''ni tartışmaya açacak. Bu toplantı, yeni partinin ilk gayri resmi toplantısı olma özelliği taşıyor.

Partinin bel kemiği isimlerin başında o var!

Ankara'daki toplantıya, yeni oluşumun kurucuları da katılacak. Bu isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı HDP eski Milletvekili ve 25. Dönem'de HDP adına Kalkınma Bakanlığı koltuğuna oturan iki isimden biri olan Müslüm Doğan da var. Müslüm Doğan, partinin bel kemiğini oluşturacak isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Partide AK Parti, DSP, HAS Parti ve ANAP'tan isimler var

Keza, yeni oluşum içinde öne çıkan başka isimler de var. Örneğin, AKP Kurucusu ve Kırıkkale eski Milletvekili Kemal Albayrak da yeni oluşumda görev alan isimlerden. Albayrak, KRT, Halk TV ve TELE 1'e sık sık konuk olan bir siyasetçi.

Yeni parti içinde kurucu olarak görev alması netleşen isimlerden biri de HAS PARTİ kurucularından Emüş Yaşar.

Bir başka isim ise DSP eski Milletvekili Haluk Özdalga. Bülent Ecevit'in prenslerinden olan Özdalga da artık Ayhan Bilgen'le hareket edecek.

Tanınmış doktorlardan Oğuz Fidan ve ANAP eski Milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş da yeni oluşuma katkı veren isimlerden bazıları.

Ayhan Bilgen'in partisinin ismi ne olacak?

Partinin ismi için ise iki alternatif düşünülmüş.. Bunlardan biri GERÇEK PARTİ. Diğeri ise Adalet, Barış ve Cesaret Partisi. Ancak Gerçek Parti'nin daha ağır bastığı ifade ediliyor. Cumartesi günü ilk toplantısını yapacak olan GERÇEK PARTİ, bakalım siyasi yelpazede kendisine nasıl bir yer bulacak?