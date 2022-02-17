Tekirdağ'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Tekirdağ'da yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 1'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 10:40
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ-Malkara yolunda şüpheli bir otomobili durdurdu.
Ekipler otomobildeki M.B. M.Ç. ve S.Ö'nün FETÖ'ye üye olma suçundan devam eden yargılama dosyalarının bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM, EKPSS kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandığını duyurdu.
Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?
3600 ek gösterge çalışmasından sonra sözleşmeli personel için kadro çalışması başlayacak.
Hemen başvurun, kredi kartınız evinize gelsin
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-ve-masrafsiz_adv1438
Diyanet personeli de GYS istiyor
Milli Eğitim Bakanlığından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da GYS istiyor
Kamu Denetçiliği Kurumu da yaş şartı koydu
Kamu Denetçiliği Kurumu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli personel alımında yaş şartı aradı!
Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!
Zabıta amirleri özel hizmet tazminatı sorunu için çözüm bekliyor
Zabıta amiri ve komiserlerinin özel hizmet tazminatı sorunu çözüm bekliyor
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri başöğretmen veya uzman öğretmen yapabilmek için 15/01/2023'ü beklemek zorunda değil
Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı
ÖSYM yapmış olduğu açıklamada Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvurularının başladığını bildirdi.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 83. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 23 Şubat 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022