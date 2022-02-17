Altın yeniden yükselişte, gramı 821 TL

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 821 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 818,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 821,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.345 lira, Cumhuriyet altını da 5.494 liradan satılıyor.

Dün, Rusya ve ABD'nin Ukrayna ile ilgili çelişkili açıklamaları sonrası konuyla ilgili artan belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının beklenenden daha az şahin bir tablo ortaya koyması emtia piyasalarına talebi arttırdı. Bu gelişmeler sonrası, dün yükselişe geçen altının ons fiyatı, günü yüzde 1'lik artışla 1.872,5'de tamamladı. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0,2 yükselişle 1.875,5 dolardan alıcı buluyor.

Tutanakların, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmeleriyle uyumlu olması ve beklenenden daha "şahin" bir görünüm ortaya koymamasının ardından, tahvil piyasasında Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 40 seviyelerine bulunuyor. Bankanın, ilkini mart ayında olmak üzere yıl genelinde toplamda 150 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, para politikaları tarafında ise bugün G20 finans liderlerinin bir araya geleceğini kaydetti.

Yurt içinde ise TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararının beklendiğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçlarının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.