45 yıl sonra okula geri döndü

Bitlis'in Hizan ilçesinde doğduktan sonra ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini aynı şehirde tamamlayan 71 yaşındaki Fuat Gonce, lise eğitimi sonrası Mersin'de bulunan dayısının yanına çalışmaya gitti. Burada bir süre çalıştıktan sonra o dönem Karayolları Genel Müdürlüğünün açtığı sınavı kazanan Gonce, devlet memuru oldu.

Takvim yapraklarının askerlik çağını göstermesi ile Kıbrıs çıkartmasına da katılan Gonce, askerden geldikten sonra, üniversite sınavına girerek, Yıldız Teknik Üniversitesi (YÜT) Harita Mühendisliği Bölümünü kazandı. Tarihler 1976 yılını gösterdiğinde 3 yıl süren bir boykot ile üniversiteler kapanınca Gonce için okul hayatı bitti. 1976 yılında Kahramanmaraşlı Elif Gonce ile evlenen Fuat Gonce'nin, daha sonra tayini eş durumundan Kahramanmaraş'a çıktı.

"Okuma aşkım hiç bitmedi"

Emekli olan Fuat Gonce, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affı ile 45 yıl sonra tekrar YTÜ'ye kayıt yaptırdı. Birinci dönem sınavlarına girerek, memleketi Kahramanmaraş'a tekrar döndü. Gonce, "1979 yılına kadar okullar boykot nedeniyle kapalı kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affı sayesinde emekli oldum ve okula tekrar kaydımı yaptırdım. Benim 5 dersim vardı, 10 derse çıkardılar vize final imtihanlarına girdim ve geldim. Ama İstanbul'da tek sıkıntım kalacak yerim yok. Yer bulmam lazım. Karayollarına bir sürü proje hazırlıyorum. Birde topluma faydalı olmak için proje hazırlıyorum" diye konuştu. İnsanlığa faydalı olmak istediğini söyleyen Gonce, "Okuma aşkım hiç bitmedi" diye konuştu.