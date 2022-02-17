45 yıl sonra okula geri döndü

'Döviz kuru istikrara kavuştu, sırada enflasyon var'
'Döviz kuru istikrara kavuştu, sırada enflasyon var'
Sağlık sigortalarında 100TL net indirim
Sağlık sigortalarında 100TL net indirim
Bakan Dönmez: Esnafa yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor
Bakan Dönmez: Esnafa yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor
Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Maske zorunluluğu kalkacak mı?
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak
Sabah Gazetesi: Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!
Sabah Gazetesi: Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!
Yakın zamanda yeni bir öğretmen ataması olmayacak
Yakın zamanda yeni bir öğretmen ataması olmayacak
Mehmet Barlas: YÖK, devrimsel bir karar aldı
Mehmet Barlas: YÖK, devrimsel bir karar aldı
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor
4 Kamu kurumu 100 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 100 personel almak için ilana çıktı
Bakan Koca: Düşünmek için çok zamanı olacak
Bakan Koca: Düşünmek için çok zamanı olacak
Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı
Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı
Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar 10 kat artıyor
Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar 10 kat artıyor
Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Konut fiyat artışında yeni rekor
Konut fiyat artışında yeni rekor
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

45 yıl sonra okula geri döndü

Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki Fuat Gonce, üniversiteler 1976 yılında kapatılınca yarım kalan eğitimini tamamlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkardığı öğrenci affı sonrası yeniden Yıldız Teknik Üniversitesine kayıt yaptırdı. İnsanlığa faydalı olmak istediğini söyleyen Gonce, "Okuma aşkım hiç bitmedi" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 10:53
Yazdır
45 yıl sonra okula geri döndü

Bitlis'in Hizan ilçesinde doğduktan sonra ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini aynı şehirde tamamlayan 71 yaşındaki Fuat Gonce, lise eğitimi sonrası Mersin'de bulunan dayısının yanına çalışmaya gitti. Burada bir süre çalıştıktan sonra o dönem Karayolları Genel Müdürlüğünün açtığı sınavı kazanan Gonce, devlet memuru oldu.

Takvim yapraklarının askerlik çağını göstermesi ile Kıbrıs çıkartmasına da katılan Gonce, askerden geldikten sonra, üniversite sınavına girerek, Yıldız Teknik Üniversitesi (YÜT) Harita Mühendisliği Bölümünü kazandı. Tarihler 1976 yılını gösterdiğinde 3 yıl süren bir boykot ile üniversiteler kapanınca Gonce için okul hayatı bitti. 1976 yılında Kahramanmaraşlı Elif Gonce ile evlenen Fuat Gonce'nin, daha sonra tayini eş durumundan Kahramanmaraş'a çıktı.

"Okuma aşkım hiç bitmedi"

Emekli olan Fuat Gonce, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affı ile 45 yıl sonra tekrar YTÜ'ye kayıt yaptırdı. Birinci dönem sınavlarına girerek, memleketi Kahramanmaraş'a tekrar döndü. Gonce, "1979 yılına kadar okullar boykot nedeniyle kapalı kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affı sayesinde emekli oldum ve okula tekrar kaydımı yaptırdım. Benim 5 dersim vardı, 10 derse çıkardılar vize final imtihanlarına girdim ve geldim. Ama İstanbul'da tek sıkıntım kalacak yerim yok. Yer bulmam lazım. Karayollarına bir sürü proje hazırlıyorum. Birde topluma faydalı olmak için proje hazırlıyorum" diye konuştu. İnsanlığa faydalı olmak istediğini söyleyen Gonce, "Okuma aşkım hiç bitmedi" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bu iş yerinde kimse koronaya yakalanmadı. İşte sırrı!
Bu iş yerinde kimse koronaya yakalanmadı. İşte sırrı!
Türkiye Uzay Ajansı dünyanın en büyük uzay kongresi için İstanbul'u aday gösterdi
Türkiye Uzay Ajansı dünyanın en büyük uzay kongresi için İstanbul'u aday gösterdi
Yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtaran polislere başarı belgesi
Yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtaran polislere başarı belgesi
74 yıl sonra aldığı kimliğini boynunda taşıyor, öpüp kokluyor: Sevgilime kavuştum
74 yıl sonra aldığı kimliğini boynunda taşıyor, öpüp kokluyor: Sevgilime kavuştum
Türkiye'de ekim-ocak döneminde yağışlar geçen seneye göre yüzde 27 arttı
Türkiye'de ekim-ocak döneminde yağışlar geçen seneye göre yüzde 27 arttı
Iğdır'ın 42 yıllık içme suyu sorununu görevlendirme yapılan belediye çözdü
Iğdır'ın 42 yıllık içme suyu sorununu görevlendirme yapılan belediye çözdü

Bu Habere Tepkiniz

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, EKPSS kapsamında yapılan atamaların sonuçları açıklandığını duyurdu.
Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman başlayacak?

3600 ek gösterge çalışmasından sonra sözleşmeli personel için kadro çalışması başlayacak.
Hemen başvurun, kredi kartınız evinize gelsin

Hemen başvurun, kredi kartınız evinize gelsin

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-ve-masrafsiz_adv1438
Diyanet personeli de GYS istiyor

Diyanet personeli de GYS istiyor

Milli Eğitim Bakanlığından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da GYS istiyor
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamu Denetçiliği Kurumu da yaş şartı koydu

Kamu Denetçiliği Kurumu da yaş şartı koydu

Kamu Denetçiliği Kurumu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli personel alımında yaş şartı aradı!
Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!

Personel alımında eşitler arası yarışma ilkesi ihlal ediliyor!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!
Zabıta amirleri özel hizmet tazminatı sorunu için çözüm bekliyor

Zabıta amirleri özel hizmet tazminatı sorunu için çözüm bekliyor

Zabıta amiri ve komiserlerinin özel hizmet tazminatı sorunu çözüm bekliyor
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?

Sayıştay vekaleten bölüm başkanlığına ders yükü muafiyeti uygulanmasında kamu zararı olmadığına hükmetti!
MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!

MEB, Baş/Uzman Öğretmenlik için beklemek zorunda değil!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri başöğretmen veya uzman öğretmen yapabilmek için 15/01/2023'ü beklemek zorunda değil
Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı

ÖSYM yapmış olduğu açıklamada Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvurularının başladığını bildirdi.
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022.
Kuruluş Osman 83. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 83. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 83. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 23 Şubat 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 şubat 2022
Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları

Sessiz mutfağın eşsiz aşçıları

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin halk üniversitesi olan BUSMEK bünyesinde açılan pasta-yemek yapım kursuna katılan işitme engelli kadınlar, işaret diliyle eğitim alarak mutfaktaki hünerlerini sergiledi.  