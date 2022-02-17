Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor

Kadına şiddette iyi hal indirimi kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.

Adalet Bakanlığı, kadına şiddette iyi hal indiriminin kaldırılması için yeni düzenleme hazırlıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimat verdi, düzenlemenin mart ayında TBMM'ye getirilmesi bekleniyor.

Düzenlemeyle kadına karşı şiddette iyi hal indirimi kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.

Kadınları ısrarla takip suç haline getirilecek.

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün canavarca hisle öldürüldüğünü belirterek, sürecin yakın takipçisi olacağını bildirdi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlıktan nasibini almamış biri, 16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Şentürk, dün Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülmüş, katil zanlısı Hüseyin Can G. (21) ise Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.