Dolar/TL 13,62 seviyelerinde işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 13,5949'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 13,6180 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 15,4830'dan, sterlin/TL yüzde 0,14 artışla 18,5090'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 95,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,1370'ten alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Para politikaları tarafında bugün ayrıca G20 finans liderlerinin bir araya geleceği zirvenin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatlarının etkileyebileceğini aktaran analistler, veri takviminde ise ABD'de konut satışları ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.