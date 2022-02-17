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Duruşmaya yetişmek için hız yapan avukatın trafik cezası iptal edildi

Cezayı iptal eden Ödemiş Sulh Ceza Hakimliği kararından:- "Avukatın, duruşmaya yetişmek amacıyla hız sınırını aştığı, bu durumun keyfi olmadığı ve kamu görevi nedeniyle yapılmış olması haklı nedenine dayandığı için hakkaniyet gereği yapılan itirazın kabulüne karar verilmiştir"- Avukat Mustafa Tunç:- "İtirazımda kabahatin kasıtlı işlenmesi gerektiğini ancak burada kasıt unsurunun bilerek ve isteyerek gerçekleşmediğinin göz önünde bulundurulmasını talep ettim. Sulh ceza hakimliği iptal talebimizi kabul etti"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 11:18
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İzmir'de duruşmaya yetişmek için otomobiliyle hız sınırını aşan avukat Mustafa Tunç'a kesilen 314 liralık trafik cezası, Ödemiş Sulh Ceza Hakimliğince iptal edildi.

Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesinde yer alan bir mahkemede görülen davanın saat 09.00'daki duruşmasına katılan avukat Tunç, daha sonra Ödemiş Adliyesinde 10.20'de görülecek olan başka bir davanın duruşmasına yetişmek üzere otomobiliyle yola çıktı.

Yolda 90 kilometre olan hız sınırını aşıp radara yakalanan Tunç'u durduran trafik polisleri, Tunç'un 123 kilometre hızla gittiğini belirleyerek 314 lira trafik cezası uyguladı.

Ödemiş Aile Mahkemesindeki duruşmaya yetişen Tunç, trafik cezasının iptali için Ödemiş Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Hakim, sunulan delillerden, avukatın duruşmaya yetişmek üzere hız sınırını aşıp ceza yediği kanaatine vararak kararı iptal etti. İptal kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar muteriz hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/2A maddesi uyarınca hakkında idari para cezası düzenlenmiş ise de dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde muterizin avukat olduğu ve kabahat eyleminin işlendiği tarihte Ödemiş Aile Mahkemesindeki duruşmaya geldiği esnada yetişmek amacıyla hız sınırını aştığı, bu durumun keyfi olmadığı ve kamu görevi nedeniyle yapılmış olması haklı nedenine dayandığı, hakkaniyet gereği yapılan itirazın kabulü ile hakkında düzenlenen idari para cezası karar tutanağının iptaline karar vermek gerekmiştir."

Trafik cezasının, Kabahatler Kanununun 28/10 maddesi uyarınca "kesin olmak üzere" iptal edildiği de kararda belirtildi.

- "Polis, 'Bugün ceza kestiğimiz 5. avukatsınız' dedi"

Avukat Tunç, AA muhabirine, mahkemelerin duruşma saatlerini avukatlara göre tayin etmediğini, kısıtlı zamanda ilçedeki adliyede görülen duruşmaya yetişmek için hız yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Cezayı uygulayan polise, avukat olduğunu ve duruşmaya yetişmeye çalıştığını söylediğini polisin ise "Bugün ceza kestiğimiz 5. avukatsınız." yanıtını verdiğini aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Cezaya, avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu ve bunun Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde yer aldığını belirterek itiraz ettim. Diğer duruşmaya gecikmemek adına trafik güvenliğini göz önünde bulundurarak hız sınırını aştığımı bildirdim. İtirazımda kabahatin kasıtlı işlenmesi gerektiğini ancak burada kasıt unsurunun bilerek ve isteyerek gerçekleşmediğinin göz önünde bulundurulmasını talep ettim. Sulh ceza hakimliği iptal talebimizi kabul etti ve trafik cezamı iptal etti."

Trafik cezasını erken indirimden faydalanıp ödediğini ancak itirazda bulunmayı da ihmal etmediğini belirten Tunç, hem trafik cezasının iptal olduğunu hem de yaptığı ödemeyi geri aldığını bildirdi.

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