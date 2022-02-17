Antalya'da FETÖ sanığına 10 yıl 6 ay hapis cezası
Konya'da tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, her ne kadar üzerine atılı eylemi inkar ederek, kendisini vurduğunu iddia etse de müşteki ve tanık ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın olayı gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı yer aldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 11:23
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık S.Ü. ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, sanığın örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içindeki öğrencileri askeri okullara hazırladığı ve öğrencileri örgüt adına askeri okullarda takip ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Mahkeme heyeti, sanık S.Ü'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız