Bakan Dönmez: Esnafa yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor

Bakan Dönmez, NTV canlı yayınında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından hükümetin vatandaşa desteğini sürdüreceğini ifade ettiğini anımsatan Dönmez, bu kapsamda önemli adımlar atılacağını söyledi.

Dönmez, 210 kilovatsaatin altındaki indirimli tarife ve üstündeki birim fiyatlara ilişkin vatandaşın lehine olacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliğinin, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülmesine ilişkin karar aldıklarını aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

"Bu abone grubunda yer alan ve mesken abone grubundan yararlanmak isteyen dernek ve vakıfların yöneticileri, elektriği satın aldıkları perakende şirketine, elektrik dağıtım şirketine giderek bu durumlarını bildirecekler. Çünkü bunların dernek veya vakıf olduğunu elektriği satan şirketler bilmiyor. Unvanlarında belki yer alıyor olabilir, belki unvanlarında yanlış isimlendirmeler de olabilir. Cemevleri de yine bu grupta değerlendirilecek. Daha önce bu grupta ibadethaneler vardı zaten, cami, kilise, havra gibi. Dolayısıyla bu abone grubundan yararlananların sayısını artırmış olduk."

- "Ocakta konut abonelerinin yüzde 64'ü düşük tarifeden faydalandı"

Dönmez, ocak ayı itibarıyla hane halkı bazında tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden faydalandığını, diğerlerinin ise 210 kilovatsaatin üzerinde tükettiğini belirterek, "Aslında ilk 210 kilovatsaatlik indirimli dilimden de yararlanmış oldular. Aşan kısmı yüksek fiyatla faturalandırılıyor. Bir de ocak ayı elektrik ve doğal gaz tüketiminin en yoğun olduğu aylardan biridir. 210 kilovatsaate ilişkin olarak orayı yine izleyeceğiz, şubat ayı verilerine de bakacağız. Bir ihtiyaç var mı yok mu değerlendireceğiz. Ama asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde birim fiyatlar açısından başka imkan olabilir mi vatandaşın lehine ona çalışacağız." diye konuştu.

Ticarethaneler grubunda yer alan esnaf ve sanatkarlar ile diğer küçük işletmelerde konuttakine benzer, ticarethane tarifesi içerisinde bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladıklarını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Buradaki miktarı henüz daha tespit etmedik. Ama konutta 210 kilovatsaatin altında, yani indirimli tarife içinde kalanların oranı yüzde 64-65 çıktı. Amacımız ve yaklaşımımız tüm ticarethaneler içerisinde de kendi sınıfındaki indirimli tarifeden yararlanacaklarının oranının bu seviyelerde olacak şekilde bir kademe belirlenmesi olacak. Şu anda biz bazı verileri sahadan istedik, bu rakamlara çalışıyoruz. Konuttaki 210 kilovatsaatten daha fazla olacak çünkü esnafın bir kısmının cihazları daha fazla. Ama bakkal, manav, berber, kırtasiye gibi küçük işletmeler, büfeler, kahvehaneler gibi bunların büyük kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek."

Dönmez, amaçlarının 1 Mart'a kadar bu değişiklikleri tamamlayıp yetiştirmek olduğunu da vurgulayarak, "Çünkü 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmiş olmayı hedefliyoruz. Esnafa indirimli tarifede yüzde 25 gibi bir indirim söz konusu olacak." dedi.

Elektrik üretim maliyetlerinin tüm dünyada arttığına işaret eden Dönmez, "Artan maliyetlerin bir kısmı zorunlu olarak tüketicilere de yansıdı çünkü Hazine'nin de imkanlarının belli bir sınırı var. Bütçenin tüm imkanlarını enerji sübvansiyonuna ayırmak çok doğru olmaz. Tamamını sübvanse etmek durumunda olsa Hazine'nin üstleneceği maliyet doğal gazda 500 milyar lira, elektrikte de 500 milyar lira olurdu." ifadelerini kullandı.

- "Doğal gaz yardımı çalışmaları hızlandı"

Elektrikte dağıtım ve iletim hizmeti yapanların, EPDK mevzuatına göre yatırım ve işletme giderlerini karşılayacak şekilde bir bedel aldıklarına işaret eden Dönmez, "Asıl bize elektriği görevli tedarik ya da serbest tedarik şirketleri satıyor. Orada da fahiş karla ilgili bir yanlış algılama var. Orada da görevli tedarik şirketlerinin kar marjı yüzde 2,38, yani enerji maliyetinin üzerinde ancak bu kadar kar koymak suretiyle bize satıyor, bundan daha fazlasına satamaz. Kamunun elektrik üretimindeki payı şu anda yüzde 16 -17 seviyesinde. EÜAŞ da şu anda ürettiği elektriğin elektrik dağıtım şirketlerine veriyor teknik ihtiyaçları için, artan kısım olursa bunu görevli tedarik şirketlerine veriyor, dolayısıyla EÜAŞ'ın ucuz fiyattan satması aslında toplamda nihai fiyatları aşağı çekmek içindir." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şartları zorlayarak yeni bir çalışma yaptığını, yardımlar konusunda kaynakları artıracaklarını kaydetti.

Bu kapsamda destek verilen hane sayısının iki katına çıkarılacağını belirten Dönmez, "Biz ısınma yardımını kömür yardımı olarak yapıyorduk, ama şimdi 81 ilin tamamında doğal gazı getirdik. Yıllık 450 ila 1150 lira arasında ısınma yardımı olacak kış sezonunda. Bundan yararlanacak hane sayısı 4 milyon olarak belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hedef kitle ve kriterlerle ilgili çalışma yapıyor." diye konuştu.

Isparta'da şiddetli yağış sonucu yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elektrik dağıtım sektörünü çağırdık. Acil eylem planlarının tekrar gözden geçirilmesi, afetlere hazırlığın yapılması, zamanında güçlendirme, varsa bakım onarım çalışmalarının yapılması konusunda uyarılarımızı yaptık. TEDAŞ, Isparta genelindeki bu afet ile ilgili inceleme başlattı. Dağıtım şirketine dönük, öncesindeki hazırlıklar ve afet sonrası yapılan bu müdahalelere ilişkin. Buradan çıkacak neticeye göre şirketin, yetkililerin varsa bir eksik, noksan noktaları tespit edilecek ve bu rapor EPDK'ye gönderilecek. Mevzuatta bunlar zaten tanımlı. Eğer bir müeyyide uygulanacaksa gereği de yapılacak."