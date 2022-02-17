TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, gündemlerinin, Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi olduğunu belirtti.

Karma Komisyonun, 20 Ocak 2022 tarihli toplantısında TBMM İçtüzüğü uyarınca Hazırlık Komisyonu kurduğunu anımsatan Beyazıt, komisyonun konuyu müzakere ettiğini, dosyayı incelediğini, savunma makamını dinlediğini ve İçtüzükte öngörülen süre içerisinde çalışmalarını tamamladığını, her iki dosyaya ilişkin raporlarını da 8 Şubat 2022'de Komisyona sunduğunu söyledi.

Beyazıt, HDP'li Güzel adına savunmayı HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin yapacağını belirterek, savunmanın ardından söz konusu dosyalar için karar aşamasına geçeceklerini, her iki dosya için ayrı ayrı oylama yapacaklarını ifade etti.

Komisyon Başkanı Beyazıt'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam ediyor.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulmuştu. Soruşturmaya devam edilebilmesi için Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar veren Hazırlık Komisyonu, bu yöndeki raporunu 8 Şubat'ta Karma Komisyona sunmuştu.