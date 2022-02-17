Yaşlı kadını yangından sırtında taşıyarak kurtaran polislere başarı belgesi

ÖSYM yapmış olduğu açıklamada Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvurularının başladığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri başöğretmen veya uzman öğretmen yapabilmek için 15/01/2023'ü beklemek zorunda değil

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!

İncesu Yalı Mahallesi'nde Rıza Kaya'ya ait evin kiler bölümünde dün yangın çıkmış, yangın sırasında evde mahsur kalan ve yaşlılığa bağlı sorunlar nedeniyle yürüyemeyen Rıza Kaya'nın kayınvalidesi Mevlüde Yılmaz (95), polisler tarafından kurtarılmıştı.

Emniyet mensuplarını tebrik eden Dağlı, Şekerci, Parlak ve Şahin'e başarı belgesi verdi.

Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memurları Mehmet Parlak ve Yakup Şahin'i makamında kabul etti.

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