'Dünyaya ihracat yapıyoruz, çalışana asgari ücret veriyoruz'

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "O kadar çok düzenleme yapılıyor ki esnaf, iş adamı, sanayiciler için... Toplumun tüm kesimlerine yönelik bir kısım teşvikler veriliyor. Zincir marketler tüm bunlara rağmen fiyatlarını düşürmüyorlar." dedi.

Arslan, kentteki bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Bursa Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ildeki sendikacılık mücadelesiyle ilgili anılarını anlattı.

Yüksek döviz kuru ve enflasyonun toplumun tüm kesimlerine ağır fatura yüklediğini belirten Arslan, çalışanlar için ise bu faturanın biraz daha ağırlaştığına dikkati çekti.

Arslan, Ocak 2022 itibarıyla kamu çalışanlarına ilave artışlar sağlanmasına rağmen fiyat hareketlerinin ateşinin düşürülemediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"O kadar çok düzenleme yapılıyor ki esnaf, iş adamı, sanayiciler için... Toplumun tüm kesimlerine yönelik bir kısım teşvikler veriliyor. Zincir marketler tüm bunlara rağmen fiyatlarını düşürmüyorlar. Bu, küresel kapitalizmin, pazar ekonomisinin tipik bir göstergesidir. 'Azgın azınlık' diye bir tabir vardır. Doymuyorlar, hep daha fazlası... Kuralların arkasına dolanıp, fiyatları vergiler düşse de artırmaya devam eden bir azgın azınlık var. Bunu şiddetle kınıyoruz."

Çabalara rağmen piyasa ve pazar ekonomisi adı altında herkesin istediğini yaptığı bir dünyanın olamayacağını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Böyle bir sisteme biz 'pazar ekonomisi, serbest pazar' diyemeyiz. Bu bir soygun ekonomisi. Bütün bu düzenlemeleri yok sayan, sürekli daha çok kazanmanın peşine düşmüş bu insanlara karşı bizim söyleyecek sözümüz olmalı. Daha ciddi denetimlere ihtiyaç var. Para cezasıyla bunları cezalandıramazsınız. Parayı verip, devam ediyor. Bu azgın azınlığa gerektiğinde hapis cezası verecek yeni müeyyidelere ihtiyaç var. O yüzden hükümetin daha ciddi adımlar atması gerekiyor ve bunu destekleyeceğiz."

- "İşçi bulamama meselesi yok"

Arslan, son dönemde sanayi bölgelerini ziyaret ettiklerini ve "vasıflı, vasıfsız işçi aranıyor" ilanlarıyla karşılaştıklarını aktardı.

İşverenlerin işçi bulamadığından yakındığını dile getiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden biliyor musunuz? Çünkü çalışanlarını 'maraba' gören bir zihniyet var. Dünyanın 150'den fazla ülkesine ihracat yapan bir Türkiye sanayisi var. Bunları bu işçiler üretiyor. İşçileri maraba gören ve işçilerine asgari ücretten başka ücret vermeyen zihniyet tabii ki işçi bulamaz. Çünkü asgari ücretle çalışmaktansa AVM'de çalışmak o kişi için daha avantajlı. Burada işçi bulamama meselesi yok. İşçileri maraba gören ve işçilere asgari ücret dışında bir ücret tanımayan zihniyetten kaynaklı."

Türkiye'de giderek bir işçi ve emek açığıyla karşı karşıya kalınıyorsa bunun nedeninin işverenlerin ve işletmelerin açgözlülüğü olduğunu anlatan Arslan, "Dünyaya ihracat yapıyor, çalışanına asgari ücret veriyor. Bu zihniyetten vazgeçin. Karlarınıza kar katmanıza bir şey demiyoruz, bu insanları fabrikalarda çalışmaya ikna etmek için ücretlerde iyileştirme yapın." diye konuştu.

Genel Kurul'da Mustafa Yavuz, sendikanın şube başkanlığına yeniden seçildi.