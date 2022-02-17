Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Parkı bitişiğindeki demir yolu geçişinin yanında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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