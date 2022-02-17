Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu
Afyonkarahisar'da demir yolu yanında erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 13:48
Prof. Dr. Veysel Eroğlu Parkı bitişiğindeki demir yolu geçişinin yanında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, isminin H.K, (69) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız