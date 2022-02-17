16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün cenazesi toprağa verildi
Giresun'da evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün cenazesi toprağa verildi. Şentürk'ün cenazesi, Yalı Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Eklenme : 17 Şubat 2022 14:25
Giresun'da evinde bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün cenazesi toprağa verildi. Şentürk'ün cenazesi, Yalı Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız