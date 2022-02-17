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Bakan Yanık: Engelli işçi sayımızı 3 kat artırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yeni atamalarla beraber kamuda istihdam edilen engelli devlet memuru sayımız 66 bini aşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde 20 yıldır devam eden bu hizmet sürecinde engelli memur sayımızı 10 katına çıkardık. Engelli işçi sayımızı ise 3 kat artırdık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 14:26
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Bakan Yanık: Engelli işçi sayımızı 3 kat artırdık

Yanık, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde yaptığı konuşmada, bugün, kamu kurumlarının yeni çalışma arkadaşları kazanacağını ve millete hizmet yolunda daha da güçleneceğini söyledi. Engellilerin, aldıkları eğitim ve yetenekleri doğrultusunda istihdama ve üretime katılarak Türkiye'ye hizmette farklı bir dünyanın içine gireceğini belirten Yanık, bu toprakların ruhunun "İnsan insanın kurdudur." diyen anlayışla hiçbir zaman barışmadığını, dünyanın başka yerlerinde ahlak karşıtı ütopyaların etkisiyle yaşanmış engelli, yaşlı, kadın kıyımlarıyla etnik ve dini kıyımlara, hiçbir zaman müsaade etmediğini dile getirdi.

Hizmetler ve çalışmaların da sosyal haklar temelinde, kapsayıcılık ve saygınlık ilkeleriyle hayata geçirilmesine önem verdiklerini vurgulayan Yanık, "2005 yılında yürürlüğe giren Engelliler Kanunu ve mevzuat değişiklikleri, bu alandaki anlayış farklılığımızı açıkça ortaya koymuştur. Engelli vatandaşlarımızın hayata tam ve eşit katılımını sağlamak, sosyal hayatın doğal bir parçası olmalarını kolaylaştırmak temel prensibimiz olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, her vatandaşımızın temel haklarından olan eğitim hakkının engelli vatandaşlarımız açısından 'kullanılabilir' nitelikte olması, üzerinde durduğumuz en hassas konulardan birisidir." diye konuştu.

- "Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrenci sayısı 49 bin 194'e ulaştı"

Yanık, okullarda bireyselleştirilmiş eğitim ve destek programlarıyla fırsat eşitsizliğini en aza indirecek uygulamaları hayata geçirdiklerini, çalışmalar sonucunda özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrenci sayısının 2002'de 6 bin 912 iken, 2021 sonu itibarıyla 49 bin 194'e ulaştığını bildirdi.

Aynı hassasiyeti yükseköğrenimdeki engelli öğrencilere de göstermeye gayret ettiklerini vurgulayan Yanık, 2006'da yönetmelikle kurulan Engelli Öğrenci Koordinasyon Merkezlerinin sayısının 2021 Ocak itibarıyla 207'ye ulaştığını söyledi.

Okulların mekansal açıdan erişilebilir olmasının eğitim hakkının en temel koşullarından biri olduğunu, ayrıca iş yerlerine, açık alanlara, toplu taşıma araçlarına bağımsız ve güvenli erişilebilmenin her engellinin hakkı ve ihtiyacı olduğunu dile getiren Yanık, bunun için yüzde yüz erişilebilirlik hedefiyle başlattıkları çalışmaları, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılabilmesine yönelik faaliyetlerle daha da ileri düzeye taşıdıklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Erişilebilirlik Yılı" ilan edilmesinin çalışmalara ciddi ivme kazandırdığına işaret eden Yanık, bu değişimci vizyonun ortaya çıkardığı en önemli belgenin ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2030 Engelli Vizyon Belgesi olduğunu ifade etti.

Bakan Yanık, 2030'a kadar yol haritasını belirleyen vizyon belgesinin, kapsayıcı, eşitlikçi, sürdürülebilir ve daha müreffeh bir Türkiye hedefinin parçası olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Güncel verilere göre, nüfusumuzun yüzde 12,3'ünü oluşturan engelli bireyler, ülkemiz için hem önemli bir potansiyel hem de sosyal devlet anlayışımızın bir aynası olarak önem taşımaktadır. Bugün gerçekleştirdiğimiz 2 bin 927 vatandaşımızın kamuya memur olarak atanmasıyla da bu konudaki kararlılığımızı sürdürdüğümüzü gösteriyoruz. Yeni atamalarla beraber kamuda istihdam edilen engelli devlet memuru sayımız 66 bini aşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde 20 yıldır devam eden bu hizmet sürecinde engelli memur sayımızı 10 katına çıkardık. Engelli işçi sayımızı ise 3 kat artırdık. Bu durum ülkemizin kalkınmasında tüm vatandaşlarımızı istihdamda görme isteğimizin bir işareti, hizmetin önünde engel tanımadığımızın aslında sizlerin engel tanımadığınızın bir ifadesidir. Bunun yanında, engelli vatandaşlarımızın istihdam taleplerine cevap verecek nitelikleri kazanması, ayrı bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bütünleştirici yeni nesil istihdam modelleriyle engelli bireyleri daha vasıflı işlere yönlendirme çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Kamudaki engelli istihdamında kariyer mesleklere atanma hakkının verilmesi, bunun güçlü adımlarından biridir."

- "Evde bakım modellerini çeşitlendiriyoruz"

Yanık, bir işte çalışmanın engelli vatandaşlar için sadece bir gelir elde etme aracı olmadığını, toplumun her kesiminde olduğu gibi öz güven ve kişilik gelişimi, sosyalleşme ve toplumsal itibar kazanımlarıyla da öne çıktığını belirtti.

2006'da hayata geçirilen Korumalı İstihdam Modeli ile en dezavantajlı grup olan zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların istihdamına da imkan sağladıklarına işaret eden Yanık, Türkiye'deki 13 korumalı işyerinde 108 zihinsel ve ruhsal engellinin istihdam edildiği bilgisini verdi. Bakanlık olarak tüm hizmetlerde önceledikleri aile odaklı çalışmaları engellilerle ilgili alanlarda da devam ettirdiklerini dile getiren Yanık, yaş veya engel durumunun üretime katılmaya imkan vermediği şartlarda, engellilerin bakımını gerçekleştirmek üzere evde bakım modellerini çeşitlendirdiklerini söyledi.

Daha sonra salondaki bir vatandaşın engelli maaşlarına ilişkin talebine Yanık, "Onların hepsini çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Evde sağlık hizmeti programı, evde bakım desteği programı, evde bakım aylığı, ev tipi sosyal hizmet kuruluşları ve toplum ruh sağlığı merkezleri ile destekleyici gündüz hizmetlerini Bakanlık yürüttüklerini anlatan Yanık, bütün bu adımları tek tek atarken engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini, "engelsiz Türkiye" yolunda kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı. Engellilere yönelik, "Kamuda daha çok engelli kotası olmasını beklediğinizin farkındayız." diyen Yanık, şöyle konuştu:

KAPAT [X]

"Ben ve arkadaşlarım, göreve başladığımızdan bu yana talep eden, bizimle görüşmek isteyen bütün gruplarla, engelli sivil toplum kuruluşlarıyla o düzenli olarak engelliler gününde ve sonrasında yaptığımız toplu görüşmeleri saymıyorum, bireysel olarak da ayrı ayrı hepinizi dinliyor, talepleri ve sorunları alıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da samimiyetle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda ve bize çizdiği vizyon doğrusunda çalışıyoruz. Şunu görmekten son derece mutluyum. Bundan 20 yıl önce engellileri sokağa çıkarmayan, engellisi olduğu için adeta utanan -ki bunun en yakın tanıkları sizlersiniz- bir toplumdan, bugün engellileriyle sokakta, sosyal hayatın içerisinde, istihdamda, her noktada bulunan bir toplum olmaya geldiğimiz için ve bugün daha çok sosyalleşme, daha çok hayatın içine katılma, daha müreffeh toplumun sağladığı imkanlardan yararlanma yolundaki taleplerin geliyor olmasından son derece mutluyum. Bunu sağladığı için sayın Cumhurbaşkanı'mıza, geride bıraktığımız 20 yıl için şükranlarımı arz ediyorum."

Yanık, engelli vatandaşlarla her vesileyle bir araya geldiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ama şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Sizlerin talepleri, sizlerin yakınmaları, sizlerin eleştirileri, sizlerin yorumları bizim çalışmalarımıza ışık tutan yorumlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki hassasiyetini burada ifade etmekten hicap ederim. Dolayısıyla onun çizdiği çerçevede ve onun çizdiği istikamette sizlerin imkanlarını geliştirmek, size yaptığımız hizmetleri geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz. Sorunların farkındayız, taleplerin ve gelişen ihtiyaçların, dönüşen ihtiyaçların farkındayız. Bu noktada siz de lütfen bize biraz zaman tanıyın ve güvenmeye devam edin."

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