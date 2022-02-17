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SHM müdürü, sosyolog ve 6 aylık eşi kazada hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Vize ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdoğan Çanakçı (59), sosyolog Melek Kadayıfçı (26) ile eşi Mert Kadayıfçı (29) hayatını kaybetti. Kadayıfçı'nın 6 ay önce evlendikleri ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Şubat 2022 14:27
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Alınan bilgiye göre, Mert Kadayıfçı (29) idaresindeki 39 TM 465 plakalı otomobil ile B.U'nun (43) kullandığı 34 NK 3624 plakalı tır, Sergen köyü yakınlarında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Kadayıfçı ile yanındaki eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı'nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler, Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hayatını kaybedenlerden Çanakçı'nın Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Melek Kadayıfçı'nın ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog olduğu öğrenildi.

Kadayıfçı çiftinin yaklaşık 6 ay önce evlendiği belirtildi.

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