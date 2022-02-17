SHM müdürü, sosyolog ve 6 aylık eşi kazada hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Vize ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdoğan Çanakçı (59), sosyolog Melek Kadayıfçı (26) ile eşi Mert Kadayıfçı (29) hayatını kaybetti. Kadayıfçı'nın 6 ay önce evlendikleri ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Mert Kadayıfçı (29) idaresindeki 39 TM 465 plakalı otomobil ile B.U'nun (43) kullandığı 34 NK 3624 plakalı tır, Sergen köyü yakınlarında çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsü Kadayıfçı ile yanındaki eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı'nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler, Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hayatını kaybedenlerden Çanakçı'nın Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Melek Kadayıfçı'nın ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog olduğu öğrenildi.
Kadayıfçı çiftinin yaklaşık 6 ay önce evlendiği belirtildi.
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Kırklarelide trafik kazası sonucu Vize Sosyal Hizmet Merkezi Kuruluş Müdürümüz Erdoğan Çanakçı, Sosyolog Melek Kadayıfçı ve eşi Mert Kadayıfçının vefatını üzüntüyle öğrendim.Derya Yanık (@deryayanikashb) February 17, 2022
Çalışma arkadaşlarımıza Allahtan rahmet, sevdiklerine sabırlar diliyorum.