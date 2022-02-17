Konya'da vergi kaçakçılığı operasyonunda 11 hükümlü yakalandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, sözleşmeli personel alımında KPSS ön lisans ve lisans puanına sahip adayların aynı pozisyona başvurabilmesine yönelik hatalı bir ilan açtı!

Anayasa Mahkemesi, 24 Şubat 2022 tarihli Genel Gündemi açıkladı. Mahkeme 5 dosyayı esastan karar bağlayacak olup; 14 dosyada ise ilk incelemeyi yapacak

Bu kişilerin, vergi kaçakçılığının yanı sıra, "çıkar amaçlı suç örgütüne üyelik", "örgüt propagandası yapma", "tefecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından haklarında toplam 83 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte fatura düzenleyerek devleti 105 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen grubun yakalanması için çalışma başlattı.

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