Okul müdürü tacizden tutuklanmıştı, Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü H.C., 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ortaokul müdürü M.K.'nin tutuklanmasının ardından bakanlık kararıyla görevinden alındı. H.C. yerine, İstanbul'dan Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'ın atandığı belirtildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Şubat 2022 14:48
Eskişehir'de 10 kız öğrenciye cinsel taciz nedeniyle bir okul müdürünün tutuklanması sonrasında yeni gelişme yaşandı.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü H.C.'yi görevden aldı.
H.C. yerine ise İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'ın atandığı belirtildi.
Eskişehir'de Alpu Ortaokulu'nun yanı sıra Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü olan M.K., 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla önceki gün tutuklanmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız