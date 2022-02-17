Başkent'te su tarifelerinde KDV indirimi yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımı:

Sevgili hemşehrilerimiz.

Ankara B.Ş B olarak, su satış tarifemizde %8 olan KDV oranı 15.02.2022 tarihinden bu yana % 1 olarak uygulanmaktadır.